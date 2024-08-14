أجرت لجنة الانضباط، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، تغييرًا مهمًّا في لائحة الموسم الجديد 2024/2025، خاصة بمقاطع الفيديو التي يلتقطها الجمهور من المدرجات، وتنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبعض اللاعبين، ثم يُطَالَب بمعاقبتهم.

ويوجد كثير من الأحداث المثيرة للجدل في الموسم الماضي، من بينها عقوبة كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بعد حركته المسيئة في مباراة الشباب، والتقط فيديو لها ومعاقبته بسببها، على الرغم من أن تلك اللقطة لم تظهر في الناقل الرئيس للمباراة.

كذلك مطالبات بمعاقبة جناح الهلال، مالكوم، بسبب حركاته المسيئة لجماهير الاتحاد في نهائي كأس السوبر الماضية.

ووفقًا للتعديل الجديد، فقد أوضحت "الانضباط" عدم قبولها لمقاطع الفيديو التي تُلْتَقَط بوساطة الجمهور بوصفها دليلًا في القضايا الانضباطية، وستعتمد فقط على تسجيلات الفيديو من الناقل والجهات الرسمية.

وجاء هذا القرار في إطار التعديلات الجديدة التي أدخلت على لائحة الانضباط للعام 2024، إذ نصت المادة (م4/2/117) من اللائحة الجديدة صراحة على "عدم قبول الأدلة الآتية: تسجيلات ومقاطع الفيديو المرصودة بوساطة الأجهزة الشخصية".

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إلى ذلك، تتواصل، اليوم الأربعاء، منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، إذ يلتقي النصر مع نظيره نادي التعاون.

ويواجه الفائز من مباراة النصر والتعاون في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، مع نادي الهلال، الذي تمكن من الفوز على الأهلي، أمس، بركلات الترجيح (4-1)، عقب التعادل الإيجابي بهدف لكل لفريق.