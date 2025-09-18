نجم منتخب ألمانيا: أشجع النصر السعودي بسبب رونالدو (فيديو)

أكد نديم أميري، نجم نادي ماينز ومنتخب ألمانيا، على متابعته وتشجيعه لفريق النصر السعودي بسبب وجود قدوته الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

نوديم أميري ولد في ألمانيا من أب وأم من أفغانستان وتدرج في أندية كايزرسلاوترن ووالدوف مانهايم قبل أن ينضم لأكاديمية هوفنهايم في عام 2012 وتم تصعيده للفريق الرديف في عام 2014 وسجل 4 أهداف في 20 مباراة، ثم انضم إلى باير ليفركوزن ليرحل منه وينضم لصفوف ماينز ويتألق بقوة مع الفريق.

وقال نديم أميري في تصريحات تلفزيونية عن سر تألقه مؤخرًا: "لم أتغير كثيرًا ولكني أريد دائمًا التسجيل والتواجد في مركز الهجوم، أنا محظوظ لأنني سجلت في المباريات الأولى لفريقي في البوندسليغا هذا الموسم".

وعن خطة مغادرته صفوف باير ليفركوزن والانضمام لماينز، أشار: "أريد فقط أن أكون سعيدًا مجددًا باللعب، وأن أكون دائمًا في الملعب، أريد أن أكون مهمًّا بالنسبة لفريقي وإظهار مهاراتي".

وعن تقييمه للاعبي الكرة الآسيوية، شدد: "لدى اللاعبين الآسيويين مهارات رفيعة وقوة جسدية إنهم لاعبون جيدون، مثلًا زميلي كايشو إنه لاعب فذ، وسعيد أن أرى العديد من اللاعبين في آسيا ينضمون للدوري الألماني".

وعن متابعته للدوري السعودي، قال: "أتابعه أحيانًا لأن لديهم لاعبين مميزين في دوري روشن، وبالطبع يتواجد قدوتي كريستيانو رونالدو، ولهذا أنا أشجع نادي النصر".