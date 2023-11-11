ماركا: ريال مدريد يريد أن يكون أول ناد يتجاوز دخله مليار يورو في عام واحد

قالت صحيفة "ماركا" إن ريال مدريد يريد تحقيق هدف اقتصادي وهو أن يصبح أول ناد رياضي يتجاوز دخله مليار يورو في عام واحد.

وبحسب الصحيفة، فإن ميزانية الأعمال المحددة للفترة 2023/2024 هي 939.5 مليون يورو، ويمكن إضافة 87 مليون يورو أخرى إليها في قسم الانتقالات، وهو ما يتجاوز الرقم الذي لا يمكن تحقيقه حتى الآن وهو مليار يورو.

وأوضحت أن ريال مدريد عرف كيفية البحث والعثور على طرق عمل لا تعتمد كثيرا على كرة القدم، ومن الأمثلة على ذلك المطاعم حول العالم والمتنزهات والاتفاقيات التجارية مثل تلك المعلن عنها مع دبي أو أحد البنوك السعودية.