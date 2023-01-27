بسبب مارتينيز.. مجلس الفيفا سيمنع الحراس من تشتيت انتباه الخصم خلال ركلات الترجيح

وقرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن قواعد اللعبة الآن إدخال قواعد جديدة لـ "تضييق الخناق على الحراس"، ومنعهم من القيام بأشياء بهدف التأثير على منفذ ركلة الجزاء.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مجلس الفيفا (إيفاب) سيصادق على القواعد الجديدة في اجتماعه العام السنوي في مارس/آذار المقبل قبل أن تصبح القرارات رسمية وجزءًا من اللعبة.

ولعب بطل الأرجنتين مارتينيز دورًا كبيرًا في إنهاء انتظار بلاده الطويل للفوز بكأس العالم للمرة الثالثة بقيادة منتخب بلاده للقب المونديال في قطر؛ مما ساعدها على الفوز بركلات الترجيح مرتين.

ولقد ارتكب مارتينيز الكثير من الأفعال للتأثير على لاعبي الخصوم خلال المباراتين خاصة النهائي أمام فرنسا، وفعل كل ما في وسعه لزيادة الضغط على لاعبي الخصم، مثل تحريك الكرة وتأخير المحاولات.

وحصل حارس أستون فيلا على إنذار خلال ركلات الترجيح في المباراة النهائية ضد فرنسا، حيث أهدر كل من كينغسلي كومان وأوريلين تشواميني ركلته لتفوز الأرجنتين باللقب.