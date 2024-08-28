عاجل

شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن توقف خدماتها في جنين جراء العمليات الإسرائيلية

logo
رياضة

أتلتيكو مدريد يسابق الزمن للتعاقد مع نجم منتخب المغرب قبل إغلاق الميركاتو

نجح أتلتيكو مدريد في تعزيز صفوفه بعدة لاعبين خلال الميركاتو الصيفي
أتلتيكو مدريد يسابق الزمن للتعاقد مع نجم منتخب المغرب قبل إغلاق الميركاتو
سفيان أمرابط مع منتخب المغرب
إرم نيوز
إرم نيوز
28 أغسطس 2024، 9:28 م

كشفت تقارير إخبارية إيطالية أن النجم المغربي في نادي فيورنتينا الإيطالي سفيان أمرابط قد يكون آخر الوافدين إلى أتلتيكو مدريد في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، التي تنتهي آجالها يوم الجمعة.

ووفقا للصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" جيانلوكا دي مارزيو، كثف أتلتيكو مدريد مساعيه للتعاقد مع لاعب خط وسط فيورنتينا لتعزيز الفريق خلال موسم 2024-2025.

وقال دي مارزيو إن إدارة أتلتيكو مدريد، وبعد أن عززت صفوف الفريق بعدة لاعبين في مقدمتهم كالاغر من تشيلسي، وسورلوث من فياريال، ويوليان ألفاريز من مانشستر سيتي، تأمل في توقيع صفقة جديدة بضم أمرابط.

أخبار ذات علاقة

أتلتيكو مدريد يعلن رسميا تعاقده مع كونور كالاغر (فيديو)

وارتبط اسم أمرابط (28 عاما) بالانتقال إلى عدة أندية تركية وإسبانية وإنجليزية على غرار أتلتيكو مدريد وفنربخشه وإيفرتون، فيما أشارت تقارير إيطالية إلى أن أتلتيكو مدريد ينطلق بأوفر الحظوظ لضم اللاعب المغربي.

وكان سفيان أمرابط المولود في هولندا في 1996، قد انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من فيورنتينا مقابل 10 ملايين يورو.

وكان اللاعب الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، انضم إلى فيورنتينا في صيف 2020 قادما من كلوب بروج البلجيكي.

ونجح أتلتيكو مدريد خلال الصيف الحالي في ضم لاعبين بارزين، يتقدمهم الأرجنتيني يوليان ألفاريز بطل العالم وبطل كوبا أمريكا قادما من مانشستر سيتي، وكونور كالاغر من تشيلسي، وألكسندر سورلوث من فياريال.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC