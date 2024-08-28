أتلتيكو مدريد يسابق الزمن للتعاقد مع نجم منتخب المغرب قبل إغلاق الميركاتو

كشفت تقارير إخبارية إيطالية أن النجم المغربي في نادي فيورنتينا الإيطالي سفيان أمرابط قد يكون آخر الوافدين إلى أتلتيكو مدريد في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، التي تنتهي آجالها يوم الجمعة.

ووفقا للصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" جيانلوكا دي مارزيو، كثف أتلتيكو مدريد مساعيه للتعاقد مع لاعب خط وسط فيورنتينا لتعزيز الفريق خلال موسم 2024-2025.

وقال دي مارزيو إن إدارة أتلتيكو مدريد، وبعد أن عززت صفوف الفريق بعدة لاعبين في مقدمتهم كالاغر من تشيلسي، وسورلوث من فياريال، ويوليان ألفاريز من مانشستر سيتي، تأمل في توقيع صفقة جديدة بضم أمرابط.

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وارتبط اسم أمرابط (28 عاما) بالانتقال إلى عدة أندية تركية وإسبانية وإنجليزية على غرار أتلتيكو مدريد وفنربخشه وإيفرتون، فيما أشارت تقارير إيطالية إلى أن أتلتيكو مدريد ينطلق بأوفر الحظوظ لضم اللاعب المغربي.

وكان سفيان أمرابط المولود في هولندا في 1996، قد انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من فيورنتينا مقابل 10 ملايين يورو.

وكان اللاعب الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، انضم إلى فيورنتينا في صيف 2020 قادما من كلوب بروج البلجيكي.

ونجح أتلتيكو مدريد خلال الصيف الحالي في ضم لاعبين بارزين، يتقدمهم الأرجنتيني يوليان ألفاريز بطل العالم وبطل كوبا أمريكا قادما من مانشستر سيتي، وكونور كالاغر من تشيلسي، وألكسندر سورلوث من فياريال.