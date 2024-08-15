كشفت عارضة الأزياء أليس كامبيلو عن أسباب انفصالها عن النجم الإسباني ألفارو موراتا بعد زواج دام 7 عوام.

وجاء انفصال موراتا وكامبيلو بعد ساعات من نفي قائد المنتخب الإسباني إرسال صور إلى امرأة أخرى، وهو ما يشاع أنه سر الخلاف بين الثنائي.

وأكدت كامبيلو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هناك تأثيرا كبيرا لحالة عدم الاستقرار التي تتسم بها كرة القدم بجانب وجود ضغوط أخرى ساهمت في الوصول إلى نقطة الانهيار رغم أنها أم لأربعة أطفال من موراتا.

وأشارت إلى أن هناك لحظات عدم استقرار بسبب التنقل من بلد لآخر كما أنها تأثرت بشكل كبير باكتئاب ما بعد الولادة.

وعن تلميحات الخيانة الزوجية، قالت كامبيلو: "نحب بعضنا البعض بلا حدود، الحب لا ينتهي بين يوم وليلة، نحن نحترم بعضنا البعض كثيرًا ولن يتغير شيء".

وأضاف كامبيلو: "هذا ما كنا نحتاجه الآن، ولكنني أعلم أن ألفارو سيقاتل من أجلي".

وساهم موراتا في تتويج منتخب إسبانيا للمرة الرابعة في تاريخه بلقب كأس أوروبا "يورو 2024".

وأتم النجم الإسباني إجراءات انضمامه إلى نادي ميلان الإيطالي بعد فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني بسداد 13 مليون يورو.