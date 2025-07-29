الأكثر في التاريخ.. كم عدد بطولات فهد بن نافل مع نادي الهلال؟

وجّه فهد بن نافل مفاجأة إلى جماهير نادي الهلال السعودي بإعلان عدم ترشحه لولاية جديدة لرئاسة النادي، بعد مسيرة شهدت أكبر عدد من البطولات في تاريخ رؤساء "الزعيم".

وأكد بن نافل، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قراره بعدم الترشح في الدورة الانتخابية المقبلة، مشيرًا إلى دعمه الكامل للمرشح الجديد الذي سيختاره أعضاء النادي وجمعيته العمومية، وإلى رغبته في إتاحة الفرصة لقيادة جديدة تستكمل مسيرة النجاح.

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بيان عاطفي وتاريخ ذهبي

قال بن نافل في بيانه: "مسيرة ابتدأت من المنصة 59 إلى المنصة 70، وما بينهما ستة أعوام من الفخر بالعمل مع رجالٍ على قلب رجل... ليبقى الهلال لنا جميعًا هو مسيرة العمر."

وأضاف: "أعلن اليوم دعمي المطلق للمرشح القادم، مفضلًا عدم الترشح وإتاحة الفرصة لطاقات جديدة تكمل المسيرة."

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إنجازات غير مسبوقة في تاريخ الهلال

وخلال فترة رئاسته، أصبح فهد بن نافل الرئيس الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ نادي الهلال برصيد 12 بطولة رسمية، وبطولتين وديتين.

كما ارتفع إجمالي عدد البطولات في مختلف الألعاب الجماعية والفردية خلال رئاسته إلى 511 بطولة، وهو ما عزز موقعه كأكثر رئيس في تاريخ النادي تحقيقًا للإنجازات.

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وفي كرة القدم، تُوج الهلال في عهد بن نافل بالآتي:

دوري أبطال آسيا مرتين (2019، 2021)

الدوري السعودي أربع مرات (2020، 2021، 2022، 2024)

كأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات (2020، 2023، 2024)

كأس السوبر السعودي 3 مرات (2021، 2022، 2024)

كأس سوبر لوسيل (2022)

كأس موسم الرياض (2024)

ويأتي بعده في القائمة كل من الأمير عبد الله بن سعد، وحقق 9 بطولات خلال فترة رئاسته للنادي، ويليه الأمير بندر بن محمد بـ8 بطولات.