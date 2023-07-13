تقرير: ساديو ماني يقترب من ارتداء قميص الأهلي السعودي

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني حددت مبلغ 30 مليون يورو من أجل بيع عقد المهاجم السنغالي، ساديو ماني.

ونقلت الصحيفة عن ماركو نيبي، المدير التقني للبايرن أن إدارة ناديه لا تمانع ببيع عقد قائد السنغال.

وقال نيبي للصحيفة السعودية: "سيحضر ساديو ماني للنادي، وقررنا الاجتماع معه لإبلاغه بالسماح بالانتقال إلى أي نادٍ يرغب فيه، سواءً كان في السعودية أو غيرها".