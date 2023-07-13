تقرير: ساديو ماني يقترب من ارتداء قميص الأهلي السعودي
اقترب السنغالي ساديو ماني من ارتداء قميص النادي الأهلي السعودي، بعد قرار مجلس إدارة بايرن ميونخ الاستغناء عنه.
ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني حددت مبلغ 30 مليون يورو من أجل بيع عقد المهاجم السنغالي، ساديو ماني.
ونقلت الصحيفة عن ماركو نيبي، المدير التقني للبايرن أن إدارة ناديه لا تمانع ببيع عقد قائد السنغال.
وقال نيبي للصحيفة السعودية: "سيحضر ساديو ماني للنادي، وقررنا الاجتماع معه لإبلاغه بالسماح بالانتقال إلى أي نادٍ يرغب فيه، سواءً كان في السعودية أو غيرها".
يذكر أن تقارير سعودية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن الأهلي السعودي عرض على ساديو ماني عقدًا لمدة 3 سنوات، وقريبًا ستبدأ المفاوضات مع بايرن ميونخ.
وقالت تلك التقارير إن الأهلي يرغب بجمع ماني مع زميله السابق في هجوم ليفربول روبرتو فيرمينو مجددًا.
كما يعد فريق النصر السعودي، الذي يلعب بصفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، أحد أبرز الأندية الراغبة في التعاقد مع النجم السنغالي.
ويمتلك ماني عقدًا مع بايرن الذي انضم له، العام الماضي، حتى العام 2025، وتبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو
وخاض اللاعب السنغالي مع بايرن 38 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع 6 أخرى.