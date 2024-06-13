أيمن يونس منتقدًا عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: "تصريحاتك حاجة تكسف" (صورة)
وجَّه أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، نقدًا لاذعًا إلى محمد عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن لجوء إدارة "القلعة الحمراء" إلى أساليب مختلفة لحسم الصفقات خاصة من نادي الزمالك.
محمد عبد الوهاب، في تصريحات تلفزيونية اعترف بـ"استخدام الكباري" بانضمام اللاعب إلى فريق وسيط قبل الانتقال إلى القلعة الحمراء.
وردّ أيمن يونس، عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" على هذا الكلام، حيث قال: "تصريحات الأستاذ محمد عبدالوهاب، في برنامجه مع مهيب عبدالهادي، الذكي في حواره.. كانت حاجة تكسف بجد، خاصة في منطقة التحايل على لاعبي الزمالك".
وأضاف: "يا أستاذ محمد، معقولة هو ده فكرك عن المنافسة الشريفة المحترمة.. وهل هي دي المبادئ التي تسعد جمهوركم، معقولة؟!".
وقال "عبد الوهاب" أثناء استضافته ببرنامج (اللعيب) على قناة (MBC MASR) إنه رشح جمال حمزة مهاجم الزمالك الأسبق، العام 2000، للرحيل للأهلي، وكان، وقتذاك، محمد رمضان مديرًا للكرة في القلعة الحمراء.
وأضاف:" رتبت لجلسة بين محمد رمضان ولاعب الزمالك في أحد الفنادق، واتفقا على كافة التفاصيل ولكن اللاعب كان مرتبطًا بعقد مع ناديه".
وواصل عبد الوهاب: "اللاعب النيجيري إيمانويل أمونيكي كان متألقًا بشدة مع الزمالك، ويسجل في مرمى الأهلي باستمرار، وتحدثنا مع فريق في الدوري الألماني لإرسال عرض للزمالك ليرحل اللاعب عن صفوفه".
وأكد عضو مجلس الأهلي أنه لو كان مسؤولًا، حاليًّا، في القلعة الحمراء لنجح بضم أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك، موضحًا أن أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض كان معروضًا على الأهلي في الفترة الأخيرة.