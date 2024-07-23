أثار مروان حمدي، لاعب نادي بيراميدز، جدلًا كبيرًا عقب نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي في الدوري المصري، أمس الاثنين، والتي شهدت فوز المارد الأحمر بهدف نظيف.

وفاز الأهلي 1-صفر على مضيفه بيراميدز ليستمر حامل اللقب في مطاردة المتصدر.

ورفع الأهلي رصيده إلى 66 نقطة من 26 مباراة في المركز الثاني متأخرًا بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الصدارة الذي خاض 29 مباراة.

وعقب المباراة وجّه مروان حمدي وابلًا من السباب إلى النادي الأهلي وجماهيره، وذلك في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس.

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وتواجد عدد من مسؤولي بيراميدز بجوار مروان حمدي عندما وجَّه الشتائم إلى جمهور الأهلي؛ ما تسبب في غضب عارم ضد مهاجم الفريق السماوي، من جانب جماهير القلعة الحمراء.

يذكر أن هذا هو الانتصار الثاني تواليًا للأهلي على بيراميدز بعد فوزه 3-2 الأسبوع الماضي في مباراة مؤجلة من الدور الأول، وانتصاره يحمل الرقم 15 تواليًا بالدوري.