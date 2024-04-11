أندية الدوري الإنجليزي توافق على تطبيق قواعد مالية جديدة

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وافقت مبدئيا على تطبيق قواعد مالية جديدة، وصوتت، اليوم الخميس، للمضي قدما في تطبيق لوائح نسبة تكلفة الفريق، لتحل محل قواعد الربحية والاستدامة المستخدمة حاليا.

ومع ذلك، فإن الأندية التي تخالف قواعد الربحية والاستدامة، ستعاقب بخصم النقاط مثلما حدث مع إيفرتون، ونوتنغهام فورست، هذا الموسم.

وتقرر خصم 10 نقاط من إيفرتون، في نوفمبر الماضي، قبل أن يتم تخفيضها إلى ست نقاط، بعد قبول الاستئناف، قبل أن يتلقى الفريق عقوبة ثانية بخصم نقطتين، ليصبح إجمالي النقاط المخصومة منه ثماني نقاط.

كما تم خصم أربع نقاط من نوتنغهام فورست أيضا، ويحتل إيفرتون وفورست المركزين الـ16 والـ17 على الترتيب، أعلى منطقة الهبوط مباشرة.

وقالت (سكاي سبورتس)، إن الأندية ستكون قادرة على إنفاق 85% فقط من إيراداتها على الانتقالات والرواتب ورسوم الوكلاء.

وسيستمر العمل بقواعد الربحية والاستدامة، إذا تم اعتماد اللوائح الجديدة في الاجتماع العام السنوي في نهاية الموسم، على أن تكون هناك فترة انتقالية في الموسم المقبل.