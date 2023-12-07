ضحكة الحكم بعد هدف تشيلسي تثير غضب مشجعي مانشستر يونايتد (صور)

رصد مشجعو مانشستر يونايتد الحكم كريس كافانا وهو يضحك مع نجم تشيلسي كولر بالمر بعد ثوانٍ فقط من تسجيله هدف التعادل لصالح البلوز.

ووضع سكوت مكتوميناي مانشستر يونايتد في المقدمة، قبل أن يسجل بالمر هدفه الأول من اللعب المفتوح لصالح البلوز أمس الأربعاء في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر الحكم كافانا يبتسم أثناء تحدثه مع بالمر في الشوط الأول بعد الهدف الذي مُني به يونايتد.