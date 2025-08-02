لويس هاميلتون يطالب فريق فيراري بالبحث عن "بطل جديد" في فورمولا 1

أبدى السائق البريطاني لويس هاميلتون شعورا بالإحباط الشديد، ووصف نفسه بأنه "عديم الفائدة" وإن فريق فيراري بحاجة إلى سائق آخر، وذلك بعد أن احتل المركز 12 في التجارب التأهيلية لجائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

ويحمل هاميلتون (40 عاما) بطل العالم 7 مرات وثاني أكبر السائقين الحاليين في بطولة العالم سنا، سجلا لا مثيل له في المجر إذ فاز بالسباق 8 مرات وانطلق من المركز الأول 9 مرات، لكن الأداء الذي قدمه اليوم السبت كان بعيدا للغاية عن تلك المستويات.

وقال هاميلتون لشبكة سكاي سبورتس: "أنا عديم الفائدة في كل مرة. أنا عديم الفائدة تماما".

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وأضاف: "الفريق لا يواجه أي مشكلة، لقد رأيتم السيارة في المقدمة لذا ربما نحتاج إلى تغيير السائق".

وانضم هاميلتون إلى فيراري قادما من مرسيدس في يناير كانون الثاني ولم يصعد بعد إلى منصة التتويج مع أقدم وأشهر وأنجح فريق في فورمولا 1 رغم فوزه بسباق السرعة في شنغهاي من مركز أول المنطلقين في مارس آذار.

وفيما احتل السابق البريطاني المركز 12 اليوم السبت في تجارب المجر، حقق زميله في الفريق شارل لوكلير مركز أول المنطلقين، بعد أن كان صعد إلى المنصة خمس مرات خلال 13 سباقا حتى الآن هذا الموسم.

وعندما سُئل هاميلتون لاحقا من قبل خدمة البث الرسمية لفورمولا 1 عن تقييمه الذي اتسم بالإحباط، قال: "قمت بالقيادة بشكل سيء للغاية. هذا هو الوضع".

ولم يفُز البريطاني بأي سباق جائزة كبرى منذ أكثر من عام، وتعد فترة غيابه عن منصة التتويج - التي استمرت طوال 15 سباقا - هي الأطول في مسيرته الحافلة بالأرقام القياسية والتي بدأت بشكل مذهل في عام 2007.

ويتأخر هاميلتون بفارق 30 نقطة عن لوكلير في الترتيب العام، ولم يتفوق على السائق القادم من موناكو إلا مرتين في 13 سباقا.

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وفي التجارب التأهيلية، التي شكلت أبرز نقطة ضعف لهاميلتون في الآونة الأخيرة على الرغم من انطلاقه من المركز الأول 104 مرات في مسيرته، تفوق لوكلير على زميله عشر مرات بينما تفوق هاميلتون 4 مرات فقط.

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وأضاف هاميلتون الذي حقق 105 انتصارات خلال 369 سباقا في مسيرته: "هذا الموسم أراه الأكثر صعوبة بالنسبة لي".

وتابع "الاندماج في ثقافة جديدة وفريق جديد. هذا لا يسير بشكل سلس في جميع الجوانب، وكان صراعا حقيقيا".