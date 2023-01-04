اعتماد مشاركة 8 لاعبين أجانب في الدوري السعودي بشكل نهائي

ويعتلي فريق النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الحالي 2022-2023، بعد لعب 11 جولة، حيث يحتل المركز الأول برصيد 26 نقطة.

وسيستفيد نادي النصر من هذا القرار بعد تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كان بلا ناد بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وانضم رونالدو إلى النصر، الأسبوع الماضي، بعقد يستمر عامين ونصف في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (210.94 مليون دولار).

واستقبلته جماهير غفيرة لنادي النصر في ملعب مرسول بارك حيث حضر ألوف المشجعين لتحيته.

وبعد إلقاء كلمة في المؤتمر الصحفي شوهد رونالدو وهو يلتقي بزملائه الجدد في غرفة الملابس. ثم شق طريقه إلى أرض الملعب مرتديا الزي الكامل لناديه الجديد.

وهتف مشجعون باسم رونالدو بينما كان يطوف الملعب الذي تبلغ سعته 25 ألف مقعد وهو يوقع على الكرات ويرسلها للمدرجات قبل أن تنضم إليه أسرته.

وقال رونالدو بعد تسليمه الميكروفون: "أنا وعائلتي نريد أن نشكركم جميعا على هذا الدعم والترحيب.. سنبذل قصارى جهدنا. شكرا للجميع".