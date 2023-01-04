اعتماد مشاركة 8 لاعبين أجانب في الدوري السعودي بشكل نهائي
اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة 8 لاعبين أجانب بشكل رسمي، خلال مسابقة دور المحترفين (دوري روشن)، الموسم الجاري.
ونشرت صحيفة "الجزيرة" تقريرا قالت فيه إن اتحاد كرة القدم أبلغ أندية دوري روشن بشكل رسمي عبر خطاب أُرسل اليوم باعتماد مشاركة 8 أجانب بشكل أساسي.
ووفقا للصحيفة فإنه تم إبلاغ الأندية أيضا باعتماد مسابقة الدوري الرديف لكل الفرق.
يذكر أن اللائحة القديمة كانت تسمح لكل ناد بتواجد سبعة لاعبين فقط في المباراة على أن يكون اللاعب الثامن متواجدا في قائمة البدلاء.
وكانت اللائحة تنص على الآتي: "لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : 8 لاعبين غير سعوديين على أن تضم قائمة المباراة 7 منهم بحد أقصى فيما يُسمح للأندية بدءا من موسم 2023-2024 بإشراك كامل عدد اللاعبين غير السعوديين في المباراة".
ويعتلي فريق النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الحالي 2022-2023، بعد لعب 11 جولة، حيث يحتل المركز الأول برصيد 26 نقطة.
وسيستفيد نادي النصر من هذا القرار بعد تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كان بلا ناد بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وانضم رونالدو إلى النصر، الأسبوع الماضي، بعقد يستمر عامين ونصف في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (210.94 مليون دولار).
واستقبلته جماهير غفيرة لنادي النصر في ملعب مرسول بارك حيث حضر ألوف المشجعين لتحيته.
وبعد إلقاء كلمة في المؤتمر الصحفي شوهد رونالدو وهو يلتقي بزملائه الجدد في غرفة الملابس. ثم شق طريقه إلى أرض الملعب مرتديا الزي الكامل لناديه الجديد.
وهتف مشجعون باسم رونالدو بينما كان يطوف الملعب الذي تبلغ سعته 25 ألف مقعد وهو يوقع على الكرات ويرسلها للمدرجات قبل أن تنضم إليه أسرته.
وقال رونالدو بعد تسليمه الميكروفون: "أنا وعائلتي نريد أن نشكركم جميعا على هذا الدعم والترحيب.. سنبذل قصارى جهدنا. شكرا للجميع".