مرتضى منصور يرد على أنباء مفاوضات الأهلي مع إمام عاشور (فيديو)

وأشار الإعلامي المصري محمد شبانة خلال برنامجه بوكس تو بوكس إلى وجود اتصالات بين الطرفين.

وقال مرتضى: "هناك من يرغب في خلق مشاكل لمجلس الإدارة، ومشاكل مع اللاعبين".

وواصل: "إمام عاشور لا يرغب في الانتقال إلى الأهلي، والأمر ليس في رأسه".

وتابع: "أيضا لا يوجد توجه لإعادة أشرف بن شرقي مهاجم الجزيرة الإماراتي، من يردد ذلك يرغب في خلق مشاكل مع مصطفى شلبي".

"مصطفى شلبي غير نادم على اللعب للزمالك، وكانت رغبته من البداية الانتقال إلى النادي وقد أبلغ إنبي ناديه السابق بذلك وقت المفاوضات".