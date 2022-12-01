مرتضى منصور يرد على أنباء مفاوضات الأهلي مع إمام عاشور (فيديو)
رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، على أنباء رغبة إمام عاشور مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض الانتقال إلى الأهلي المنافس التقليدي.
وتردد خلال الأيام الأخيرة أن إمام عاشور الذي خضع لعقوبات انضباطية مؤخرا يرغب في الانتقال إلى الأهلي، وأن هناك مفاوضات بين الطرفين.
وأشار الإعلامي المصري محمد شبانة خلال برنامجه بوكس تو بوكس إلى وجود اتصالات بين الطرفين.
وقال مرتضى: "هناك من يرغب في خلق مشاكل لمجلس الإدارة، ومشاكل مع اللاعبين".
وواصل: "إمام عاشور لا يرغب في الانتقال إلى الأهلي، والأمر ليس في رأسه".
وتابع: "أيضا لا يوجد توجه لإعادة أشرف بن شرقي مهاجم الجزيرة الإماراتي، من يردد ذلك يرغب في خلق مشاكل مع مصطفى شلبي".
"مصطفى شلبي غير نادم على اللعب للزمالك، وكانت رغبته من البداية الانتقال إلى النادي وقد أبلغ إنبي ناديه السابق بذلك وقت المفاوضات".
ويخوض الزمالك مباراة متكررة مع المصري البورسعيدي، اليوم الخميس، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وفاز الزمالك 1-صفر على المصري في دور الثمانية لكأس مصر للموسم الماضي بفضل هدف سيد عبدالله (نيمار)، وسيحاول الخروج منتصرا لتعويض تعادله 1-1 مع إنبي قبل توقف المسابقة مطلع الشهر الجاري.
ولدى الزمالك سبع نقاط من ثلاث مباريات ويحتل المركز الثالث، ويأمل في العودة سريعا إلى الطريق الصحيح من أجل محاولة إحراز لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما لم يحدث للنادي سابقا.
وسيقود الزمالك من الملعب مدربه جوسفالدو فيريرا الذي غاب عن المباراة السابقة بسبب سفره إلى البرتغال لحضور مراسم دفن أحد اقاربه.