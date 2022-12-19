متجاوزا منشور كريستيانو رونالدو.. ‎‏احتفال ميسي بالفوز بكأس العالم يصبح الأكثر حصولا على تفاعل لرياضي

ونال منشور ميسي على "إنستغرام" وهو يحمل كأس العالم بيديه أكثر من 42 مليون إعجاب، أما المنشور الذي نشره رونالدو له مع ميسي وهما يلعبان الشطرنج فقد نال على إعجاب ما يقرب من 42 مليون معجب على حساب رونالدو في "إنستغرام"، و32 مليون معجب على حساب ميسي في "إنستغرام".

وكتب ميسي في منشور الاحتفال بالفوز بكأس العالم: "حلمت به مرات عديدة، أردت ذلك كثيرا لدرجة أنني لم أصدق بعد، لا أستطيع تصديق ذلك".

وأضاف: "شكرا جزيلا لعائلتي، لكل من يدعمني وأيضا لكل من آمن بنا. نظهر مرة أخرى أن الأرجنتينيين عندما نكافح معًا ونتحد، نكون قادرون على تحقيق ما شرعنا في القيام به. الاستحقاق ينتمي إلى هذه المجموعة، التي تفوق الأفراد، إنها قوة الجميع الذين يناضلون من أجل نفس الحلم الذي كان أيضًا حلم جميع الأرجنتينيين ... لقد فعلناه!!