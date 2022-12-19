متجاوزا منشور كريستيانو رونالدو.. احتفال ميسي بالفوز بكأس العالم يصبح الأكثر حصولا على تفاعل لرياضي
تجاوز منشور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يحتفل فيه بالفوز بكأس العالم 2022 الأكثر حصولا على تفاعل لرياضي متجاوزا منشور كريستيانو رونالدو وميسي وهما يلعبان الشطرنج.
وقبل أسابيع ظهر رونالدو وميسي في صورة لهما في توقيت واحد عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر ميسي ورونالدو في الصورة وهما يلعبان الشطرنج، حيث جاءت في إطار حملة إعلانية لماركة الجلود الشهيرة "لوي ڤيتون".
ونجحت العلامة التجارية الشهيرة في جَمع رونالدو وميسي في إعلان مدفوع، وهو أمر لم يحدث من قبل بين الثنائي الأشهر في عالم كرة القدم، حيث جاءت الحملة تحت عنوان "النصر هو حالة ذهنية".
ونال منشور ميسي على "إنستغرام" وهو يحمل كأس العالم بيديه أكثر من 42 مليون إعجاب، أما المنشور الذي نشره رونالدو له مع ميسي وهما يلعبان الشطرنج فقد نال على إعجاب ما يقرب من 42 مليون معجب على حساب رونالدو في "إنستغرام"، و32 مليون معجب على حساب ميسي في "إنستغرام".
وكتب ميسي في منشور الاحتفال بالفوز بكأس العالم: "حلمت به مرات عديدة، أردت ذلك كثيرا لدرجة أنني لم أصدق بعد، لا أستطيع تصديق ذلك".
وأضاف: "شكرا جزيلا لعائلتي، لكل من يدعمني وأيضا لكل من آمن بنا. نظهر مرة أخرى أن الأرجنتينيين عندما نكافح معًا ونتحد، نكون قادرون على تحقيق ما شرعنا في القيام به. الاستحقاق ينتمي إلى هذه المجموعة، التي تفوق الأفراد، إنها قوة الجميع الذين يناضلون من أجل نفس الحلم الذي كان أيضًا حلم جميع الأرجنتينيين ... لقد فعلناه!!
وسجل ميسي هدفين أحدهما من ضربة جزاء، في التعادل 3/3 مع فرنسا في نهائي كأس العالم، قبل أن يفوز رفاق ميسي بضربات الترجيح 4/2.
وحقق ميسي لقب كأس العالم لأول مرة في تاريخه بينما استعصى اللقب على رونالدو الذي يبلغ من العمر 37 عاما.