تلوح في الأفق عقبة ضخمة تهدد صفقة منتظرة لنادي ليفربول الإنجليزي قبل انطلاق الموسم المقبل 2024 – 2025.

ولم يتعاقد ليفربول حتى الآن مع أي صفقة جديدة لتدعيم صفوفه، بينما رحل عن صفوف الفريق حارس المرمى أدريان عقب نهاية عقده بجانب إعارة اللاعب الصاعد كالفين رامساي إلى ويجان الإنجليزي.

ويقود ليفربول في الموسم المقبل المدرب الهولندي أرني سلوت، الذي تولى المهمة خلفًا للألماني يورغن كلوب.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن تحرك نادي ليفربول لضم مارتن زوبيميندي نجم خط وسط ريال سوسييداد الإسباني لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.

وأشارت إلى أن زوبيميندي على رأس اللاعبين المطلوبين في صفوف ليفربول لتدعيم خط الوسط، بعد اعتزال تياغو ألكانتارا نجم منتخب إسبانيا السابق.

ويبلغ زوبيميندي ، 25 عامًا ، ويلعب في الفريق الأول بنادي ريال سوسييداد منذ تصعيده من قطاع الناشئين عام 2020.

ويرتبط اللاعب بعقد رسمي يمتد حتى 2027، كما أنه كان أحد أفراد قائمة منتخب إسبانيا المتوج مؤخرًا بلقب كأس أوروبا "يورو 2025".

ولكن هناك عقبة تهدد اكتمال هذه الصفقة لتدعيم صفوف ليفربول، وتتمثل في قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه.

وأكدت صحيفة "أثليتك" البريطانية أن عقد زوبيميندي يشمل شرطًا جزائيًا قدره 60 مليون يورو

وترفض إدارة ريال سوسييداد فكرة رحيل لاعب الوسط خاصة أنه تلقى عرضين من برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي، ولكن اللاعب يرحب بفكرة الانتقال إلى ليفربول.

ويحتاج الريدز لدفع قيمة الشرط الجزائي أو محاولة تخفيضه مع إدارة النادي الإسباني.