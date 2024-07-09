تتجه الأنظار إلى مباريات الدور قبل النهائي في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، والتي ستبدأ مساء اليوم الثلاثاء، بمواجهة قوية بين إسبانيا وفرنسا.

ستحاول إسبانيا بطلة أوروبا ثلاث مرات الحصول على فرصة للفوز بلقبها الرابع، للانفراد بالرقم القياسي، أمام فرنسا التي بلغت نهائي كأس العالم 2022.

وتُعد إسبانيا، التي سجلت 11 هدفًا في البطولة حتى الآن، صاحبة أعلى رصيد من الأهداف بين المنتخبات الأربعة التي بلغت هذا الدور بينها عشرة من داخل منطقة الجزاء.

وكانت إسبانيا الوحيدة التي فازت بكافة مبارياتها الخمس في البطولة حتى الآن، وتملك أعلى رصيد من المحاولات على المرمى (102) محاولة.

وفيما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا حسب صحيفة (AS)

أما بالنسبة لمنتخب فرنسا، ورغم امتلاك "الديوك" لخدمات كيليان مبابي أحد أفضل المهاجمين في العالم، فإن بطلة أوروبا مرتين، سجلت ثلاثة أهداف فقط في خمس مباريات بينها هدفان عكسيان وآخر من ركلة جزاء.

وحافظت على نظافة شباكها أربع مرات في خمس مباريات، لكن عدد محاولات تسجيلها للأهداف أقل بقليل من 30 في المئة مقارنة بمنافسها في قبل النهائي.

وفيما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا حسب شبكة (vibes foot)