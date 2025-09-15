تحرك برتغالي لإنقاذ أموريم من جحيم مانشستر يونايتد

إرم نيوز – نور الدين ميفراني

خسر مانشستر يونايتد مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي بنتيجة 0-3 في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وأصبح مدربه البرتغالي روبن أموريم مهددًا بالرحيل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن بنفيكا يخطط لإخراج المدرب البرتغالي من كابوس مانشستر يونايتد بإعادته للبرتغال حيث تألق لاعبا ومدربا.

ولم يُخفِ جواو نورونيا لوبيز خططه لإعادة أموريم إلى بنفيكا إذا فاز على روي كوستا في انتخابات رئاسة النادي البرتغالي الشهر المقبل، وهو حاليًا متقدم في استطلاعات الرأي.

وكان المرشح لرئاسة بنفيكا حاضرا في ملعب الاتحاد ليشهد هزيمة مانشستر يونايتد 3-0 أمام مانشستر سيتي يوم الأحد، حيث التُقطت له صورة مع نائبه نونو غوميز، أحد أقرب أصدقاء أموريم الذين لعبوا إلى جانبه في بنفيكا والبرتغال، والمدير العام بيدرو فيريرا.

وقال نونو غوميز في تصريحات سابقة إن روبن أموريم يجب أن يعود لبنفيكا لكونه ابن النادي وقضى 9 سنوات لاعبًا.

وأضاف: "روبن أموريم حالياً هو مدرب مانشستر يونايتد، لا أستطيع الإجابة على احتمالات عودته، ولكن الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن روبن سيكون مدرب بنفيكا يومًا ما".

ولن يكون مدرب مانشستر يونايتد الوحيد المستهدف لكون جواو نورونيا لوبيز المرشح للرئاسة يرغب في إعادة بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي لبنفيكا أيضا في حال فوزه بالمنصب.

وذكرت مصادر في مانشستر يونايتد للصحيفة البريطانية، يوم الاثنين، أن أموريم لا يزال يحظى بالدعم على الرغم من أسوأ بداية للنادي في موسم منذ 33 عامًا.