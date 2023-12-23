ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يهزم فروزونيني ويواصل مطاردة إنتر ميلان
أصبح رصيد يوفنتوس 40 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر
اقتنص يوفنتوس فوزًا ثمينا على حساب فروزينوني، بنتية (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي، بملعب بينيتو ستريبي.
شوط المباراة الأول شهد تسجيل التركي كينان يلديز هدفًا رائعًا، بعدما راوغ مدافعي فروزينوني في الدقيقة 12 وأطلق تسديدة على يمين الحارس توراتي.
وفي الشوط الثاني، تعادل فروزينوني عن طريق جايمي بايز في الدقيقة 51 بمرمى الحارس البولندي تشيزني.
ومع الدقيقة 81، أرسل ويستون ماكيني عرضية للصربي دوسان فلاهوفيتش، الذي صعد للكرة وضربها بالرأس في مرمى توراتي بطريقة رائعة.
بهذه النتيجة، أصبح رصيد يوفنتوس 40 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر الأول مع مباراة أكثر للسيدة العجوز، بينما فروزينوني في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.