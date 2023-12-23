ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يهزم فروزونيني ويواصل مطاردة إنتر ميلان

اقتنص يوفنتوس فوزًا ثمينا على حساب فروزينوني، بنتية (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي، بملعب بينيتو ستريبي.

شوط المباراة الأول شهد تسجيل التركي كينان يلديز هدفًا رائعًا، بعدما راوغ مدافعي فروزينوني في الدقيقة 12 وأطلق تسديدة على يمين الحارس توراتي.