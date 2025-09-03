لن ينقصكم شيء وأنا موجود.. نجم الهلال يتكفل بعائلة ديوغو جوتا

كتب – نور الدين ميفراني

يعتبر البرتغالي روبن نيفيز، نجم نادي الهلال السعودي، أقرب صديق للراحل البرتغالي ديوغو جوتا، الذي توفي بشكل مأساوي مع شقيقه أندريه في حادث سير بإسبانيا في 3 يوليو، ولذلك قرر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم منحه رقم 21، وهو الرقم الخاص بالنجم الراحل في المنتخب البرتغالي.

واستشار روبن نيفيز عائلة صديقه المقرب في هذه الخطوة، والتي وافقت على قرار الاتحاد البرتغالي لمعرفتهم بالعلاقة الوطيدة التي كانت تجمعهما.

وأثناء حفل تأبين جوتا الذي تم تنظيمه، مساء أمس الثلاثاء، من قبل المنتخب البرتغالي قبل بداية مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، أخد روبن نيفيز الكلمة باسم جميع اللاعبين وتحدث عن صديقه الراحل وطموح المنتخب في أن يجعل من الفوز بكأس العالم هدية لذكراه.

كما ذكر نجم الهلال أن الراحل سيكون مع المنتخب ومتواجدا في كل مكان وكأنه سيكون لاعبا إضافيا، كما تعهد بمساعدة عائلته والوقوف بجانبها وعدم التخلي عنهم.

وتحدث روبن نيفيز عن ارتدائه الرقم 21 للمنتخب الوطني، قائلاً: "إنه لشرف كبير لي. سألت العائلة ما إذا كان بإمكاني أنا، طوال وجودي هنا، ارتداء رقمه وأخذه معنا إلى الملعب، وقد وافقوا، وأنا ممتن لهم كثيرًا، وأشكر أيضًا الاتحاد على منحي الفرصة للعب بالرقم 21، كان هذا أمرًا أحبه كثيرًا، أريد أن أستمر في أخذه معي إلى الملعب، ليس فقط في أفكارنا، بل أيضًا كجزء من حضوره معنا".

وأضاف: "سنفعل كل ما بوسعنا لجعل اسم جوتا حاضرًا قدر الإمكان، إنه شخص مميز جدًا بالنسبة لي، وكانت هذه إحدى أفضل الطرائق التي وجدتها لأحمله معي داخل الملعب".

كما نقش لاعب الوسط من الهلال على ساقه اليسرى وشما لعناق مع جوتا في المنتخب، وفسّر السبب قائلاً: "وعدت بأنني سأذكره قدر المستطاع، كأنني أحضره إلى هنا، أحضره معي، وأستطيع أخذه معي في كل إنجازاتي وتحدياتي".

وكتب نجم الهلال السعودي والمنتخب البرتغالي روبن على منصة "إكس": "يا أخي، أينما كنت، أعلم أنك ستقرأ هذا، تعرف ما تعنيه لي بقدر ما أعرف ما أعنيه لك، نحن عائلة أكثر من مجرد أصدقاء، ولن نتوقف عن ذلك لمجرد أنك قررت توقيع عقد بعيدًا عنا، عندما ألعب للمنتخب الوطني، ستظل بجانبي على مائدة العشاء، في الحافلة، في الطائرة، ستكون معي دائمًا، كما كنت دائمًا. سنستمر في الضحك، ووضع الخطط، ومشاركة الحياة مع بعضنا البعض".

وأضاف نجم وسط المنتخب البرتغالي: "سأحرص على أن تكون دائمًا بجانبي، وسأحرص على ألا تحتاج عائلتك إلى أي شيء وأنت هناك، بعيدًا، تفكر فينا، تنتظرنا، جمعتنا الحياة، والآن لا يمكن أن تفرقنا، لقد حققنا أشياء جميلة معًا، ولا يزال أمامنا الكثير لنحققه، وأنا متأكد من ذلك. ابتداءً من اليوم، ستدخل الملعب معي، وسنواصل طريقنا معًا، على المسرح الذي التقينا فيه".

يذكر أن جوتا توفي عن عمر 28 عاما، بصحبة شقيقه لاعب الكرة أيضًا أندريه سيلفا، يوم الثالث من يوليو 2025؛ في حادث سير مروع، بإسبانيا.

وحضر حفل "التأبين" الذي أقامه الاتحاد البرتغالي؛ عائلة جوتا وأصدقاؤه وزملاؤه في المنتخب بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في البلاد.