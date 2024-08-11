اتضح في الموسم الكروي المصري الذي لا يزال جاريًا حتى الآن، الفارق الكبير في الجودة بين الثنائي الأهلي، المتوج بلقب الدوري، والزمالك، صاحب المركز الثالث في الوقت الحالي وبفارق 26 نقطة خلف غريمه التقليدي.

ورغم هذا الفارق لصالح الأهلي، لا يبدو أن الفريق القاهري يعتزم أن يتوقف عن توسيع الفجوة بينه وبين غريمه الزمالك، في ظل كل ما يدور في الوقت الحالي في سوق الانتقالات.

ماذا يحدث في سوق الانتقالات المصري؟ وكيف يؤثر على شكل المنافسة بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير الآتي.

أخبار ذات علاقة تطورات مفاوضات الأهلي المصري لضم محمد علي بن رمضان

الأهلي وفريق متكامل

يملك الأهلي بالفعل فريقًا متكاملًا نجح في تحقيق 19 انتصارًا متتاليًا في الدوري المصري، واستطاع من خلال تلك السلسلة أن يحسم اللقب لصالحه بعد أن كان قبل أقل من ثلاثة أشهر يقبع في النصف السفلي من جدول الترتيب بعدد كبير من المؤجلات.

يعود الفضل في ذلك للنتائج الطيبة التي حققها الأهلي في فترة قصيرة للغاية كان يجب أن يتعثر خلالها مرتين إلى ثلاث على الأقل بلغة المنطق والأرقام والاحتمالات، إذ يعود الفضل فيها أيضًا إلى العمق الكبير الذي يمتلكه الفريق القاهري في تشكيلته.

فهناك في حراسة المرمى يحضر محمد الشناوي حارس منتخب مصر الأساسي، ومصطفى شوبير المتألق في الأشهر الأخيرة وصاحب الرقم القياسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا الأخيرة، بالإضافة إلى حمزة علاء، الحارس الأساسي لمنتخب مصر الأولمبي.

وفي وسط الملعب، هناك مروان عطية وأكرم توفيق وأحمد كوكا وإمام عاشور وعمر السولية وكريم نيدفيد.

وعلى الجناح لدى الفريق القاهري محمد مجدي "أفشة"، ومحمد طاهر ورضا سليم وبيرسي تاو وكريم فؤاد وغيرهم.

يملك الأهلي فريقين على الأقل، لذلك استطاع أن يحقق كل تلك الانتصارات في وقت وجيز للغاية، ونجح في حصد لقب الدوري في النهاية.

أخبار ذات علاقة قرار حاسم من الزمالك بشأن رحيل زيزو

الأمر لا يتوقف هنا

رغم كل ما تحدثنا به عن الأهلي، فالنادي القاهري لديه طموح كبير للغاية في سوق الانتقالات، ويريد أن يضم المزيد من الصفقات في الفترة المقبلة.

الأهلي أعلن رسميًّا عن ضم يحيى عطية الله، ظهير المنتخب المغربي الأساسي، ولديه قائمة طويلة من الأسماء المطروحة لضمهم قريبًا، من بينهم مهاجم حامل للجنسية الإسبانية يدعى كيفن كارلوس، ويلعب في الدوري السويسري، وفلسطيني جديد يدعى يوسف ساليتش.

هذا بجوار المفاوضات مع عمر فرج، مهاجم أيك السويدي، ومحمد علي بن رمضان الذي يقف الاتفاق معه على تفاصيل مالية بسيطة وهناك أيضًا المدافع محمد إسماعيل لاعب زد، بالإضافة لبحث فكرة ضم مدافع أجنبي حال رحيل محمد عبد المنعم، وهناك حديث عن عمر فايد، نجم المنتخب الأولمبي الواعد.

ما الصفقات المنتظرة للزمالك؟

في الوقت الذي يتفاوض فيه الأهلي لضم نجوم من دوريات أوروبية، ونجح بالفعل في الحصول على يحيى عطية الله، تجد الزمالك الذي هو بحاجة أكبر للتدعيم يتفاوض مع أسماء متوسطة، بعضها يلعب في الدرجة الثانية المصرية.

البعض تحدث عن محمد هاني ويسري وحيد، لاعبي طلائع الجيش، وهناك أيضًا ثنائي الجونة أحمد حسام وأيمن موكا، بجوار عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى فريق إنبي، ومحمود جهاد من فاركو.

بالطبع هناك أسماء أخرى كبرى مثل عودة أشرف بن شرقي وطارق حامد، لكن كلها تبقى في إطار الأخبار دون رسميات، عكس الأهلي الذي حسم بضع صفقات بالفعل مثل عطية الله ويوسف أيمن.