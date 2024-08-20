رد اتحاد الكرة المصري على الأزمة التي أثيرت خلال الساعات الماضية بشأن فسخ نادي العربي الكويتي تعاقده مع اللاعب عبد الرحمن خالد "جبنة"، بعد أيام قليلة من انضمامه للفريق.

عبد الرحمن خالد "جبنة"، لاعب المقاولون العرب، كان قد وقّع على عقود انتقاله لنادي العربي الكويتي، يوم 8 أغسطس الماضي، ثم أعلن النادي واللاعب المصري فسخ التعاقد بينهما، وذلك بعد 11 يوما فقط من انضمامه.

وخرج اللاعب عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي ليؤكد أن ما حدث كان بسبب خلافه مع أحد وكلاء اللاعبين الذي قام باستغلال التوقيع معه سابقا وقيّده في ناد ينشط بالدرجة الرابعة في مصر، وفور علم العربي الكويتي بهذا الأمر قام بفسخ التعاقد مع "جبنة".

أخبار ذات علاقة عبدالرحمن خالد يكشف تفاصيل مثيرة بشأن فسخ تعاقده مع العربي الكويتي (فيديو)

وقال اللاعب: "هناك ورقة من اتحاد الكرة ذهبت للنادي العربي الكويتي تفيد بأنني مقيد في هذا النادي الذي يلعب في الدرجة الرابعة، هذه كارثة لأنني غير مقيد هناك لأن فيه شخص أخذ أموالًا داخل اتحاد الكرة لكي يُرسل هذه الورقة للنادي الكويتي، هذا الشخص دمّر مستقبلي بهذه الورقة من أجل 2000 أو 3000 جنيه مصري، حسبي الله ونعم الوكيل".

رد اتحاد الكرة المصري

وفي بيان رسمي نشره اتحاد الكرة عبر حسابه على "فيسبوك"، أوضح: "يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تابع باهتمام ما قاله اللاعب، وبعد مراجعة كافة الأوراق لاستيضاح الأمر، تبين أن عبد الرحمن خالد كان مقيدا في سجلات الاتحاد كلاعب في صفوف المقاولون العرب وتم الاستغناء عنه، كما تم إرسال بطاقته الدولية لنادي العربي الكويتي يوم 11 أغسطس الجاري، وهو الإجراء الرسمي لانتقال أي لاعب من اتحاد إلى اتحاد آخر، ولم يصدر عن الاتحاد المصري لكرة القدم أي بيانات أو إفادات عكس ذلك".

وتابع البيان: "يهيب الاتحاد المصري لكرة القدم بجميع اللاعبين المصريين الالتزام بالطرق القانونية والشرعية عند التعاقد مع وكلاء لاعبين معتمدين بالاتحاد الدولي أو المصري حفاظا على مستقبلهم وعدم الانسياق وراء إغراءات الوكلاء، كما يهيب الاتحاد بالوكلاء الحفاظ على مصالح اللاعبين".

واختتم: "الاتحاد المصري سيتدخل بقوة في حالة تلقيه أي شكاوى من اللاعبين ضد الوكلاء بداعي التلاعب أو التحايل للقضاء على مثل هذه الظواهر".