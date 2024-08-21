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رياضة

برشلونة يستهدف التعاقد مع مدافع ألميريا

برشلونة يستهدف التعاقد مع مدافع ألميريا
مارك بوبيل
إرم نيوز
إرم نيوز
21 أغسطس 2024، 5:38 م

يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع ظهير أيمن آخر قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت شبكة (ريليفو) الإسبانية، تقريرًا قالت فيه أحد اللاعبين الذين يبحث برشلونة ضمهم هو مارك بوبيل ظهير ألميريا، في إحدى المفاجآت في نهاية سوق الفريق الكتالوني.

وقالت الشبكة الإسبانية إن مارك بوبيل الظهير الأيمن لنادي ألميريا، الذي ولد في تيراسا قبل 21 عامًا وحاصل على ميدالية ذهبية أولمبية جديدة، قد ينتهي به الأمر بالتوقيع مع برشلونة في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

وأشارت الشبكة إلى أن برشلونة لجأ إلى فكرة التعاقد مع مارك بوبيل، بعد ابتعاد خيار جواو كانسيلو، بسبب الوضع المالي للنادي الكتالوني.

واختتمت الشبكة تقريرها بأن مارك بوبيل أبدى موافقة فورية، بل وتحمس لارتداء قميص برشلونة خلال هذا الصيف.

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وتعاقد نادي برشلونة مع اللاعب داني أولمو نجم لايبزيغ الألماني بجانب باو فيكتور نجم جيرونا الإسباني.

وافتتح برشلونة مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم بالفوز على فالنسيا 2/1.

ألميريابرشلونةأخبار برشلونة

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