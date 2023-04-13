أول تعليق من رونالدو بعد إقالة غارسيا

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر على إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا من تدريب نادي النصر السعودي.

ونشر رونالدو، قائد الفريق، صورة له وهو يصافح رودي غارسيا وكتب عبر خاصية "ستوري" في موقع "إنستغرام": "يسعدني العمل معك. أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل".

وأقال النصر رودي غارسيا، بعد أقل من عام في المنصب وكتب النادي في بيان: "قررت إدارة نادي النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي غارسيا. مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق".