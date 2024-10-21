فوز السد القطري وتعادل الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة (فيديو)

فاز السد القطري على حساب ضيفه بيرسبوليس الإيراني بنتيجة (1-0)، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل للسد اللاعب ماتيوس أوريبي في الدقيقة 45 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "جاسم بن حمد" في العاصمة القطرية الدوحة.

وحقق السد بقيادة مدربه الإسباني فيليكس سانشيز ثاني انتصاراته في البطولة القارية ليرفع رصيده إلى النقطة السابعة بعد مرور 3 جولات، متقدماً للوصافة خلف الهلال السعودي المتصدر بالعلامة الكاملة.

وتوقف رصيد بيرسبوليس بقيادة مدربه الإسباني خوان غاريدو عند نقطة واحدة في المركز العاشر في جدول الترتيب.وفي الوقت ذاته، تعادل الشرطة العراقي مع ضيفه باختاكور الأوزبكي من دون أهداف على ملعب "الشعب" بالعاصمة بغداد، في إطار منافسات الجولة ذاتها.

ولم يستطع الشرطة تحقيق فوزه الأول بدوري الأبطال بعد التعادل مع النصر السعودي ثم الخسارة أمام الهلال.

وتقدم الشرطة للمركز التاسع برصيد نقطتين إثر هذا التعادل بفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكي.