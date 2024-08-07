اقتنص فريق ريال مدريد فوزًا وديًّا ثمينًا على حساب نظيره تشيلسي، بنتيجة (2-1)، في المواجهة التي جمعتهما، فجر الأربعاء، في إطار بطولة النخبة الدولية الودية بمدينة شارلوت بالولايات المتحدة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2024-2025.

ونجح لوكاس فاسكيز في إحراز الهدف الأول لريال مدريد بالدقيقة الـ19.

وتمكن لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز في الدقيقة الـ27، من إحراز الهدف الثاني لفريقه في شباك حارس تشيلسي.

وقبل أن ينتهي الشوط الأول ومع الدقيقة الـ39، نجح لاعب تشيلسي نوني مادويك من تسجيل الهدف الأول للبلوز.

ويبدأ ريال مدريد موسمه يوم الـ 14 من أغسطس الجاري بمواجهة أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي.

وافتتح الفريق الإسباني تجاربه الودية خلال معسكره بالولايات المتحدة الأمريكية بالخسارة أمام ميلان الإيطالي بنتيجة 0-1 بهدف سجله صامويل شيكويزي.

وخسر ريال مدريد مباراة الكلاسيكو الودية ضد برشلونة الإسباني بنتيجة 1-2.

أما الفريق اللندني، فتعادل مع ريكسهام بهدفين لمثلهما، ثم خسر أمام سيلتيك بنتيجة 4-1، قبل فوزه على أمريكا بثلاثة أهداف دون رد، وأخيرًا سقط أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-2.