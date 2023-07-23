أس: معركة قانونية مرتقبة بين باريس سان جيرمان ومبابي

قالت صحيفة "أس" أن باريس سان جيرمان ولاعبه كيليان مبابي على أعتاب معركة قضائية بسبب العقد الذي تمَّ توقيعه في مايو 2022.

وكان عقد مبابي مع باريس ينتهي في يونيو 2022، وكان قريبًا من الانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر، لكن النادي الفرنسي نجح في إقناع اللاعب بالتجديد لموسمين حتى يونيو 2024، مع بند يتيح له التمديد حتى يونيو 2025.

لكن مبابي أبلغ باريس سان جيرمان أنه ينوي البقاء مع الفريق الموسم المقبل لكنه لن يفعل بند البقاء حتى يونيو 2024، ما يعني رحيله مجانًا بعد عام واحد.