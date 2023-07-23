أس: معركة قانونية مرتقبة بين باريس سان جيرمان ومبابي
قالت صحيفة "أس" أن باريس سان جيرمان ولاعبه كيليان مبابي على أعتاب معركة قضائية بسبب العقد الذي تمَّ توقيعه في مايو 2022.
وكان عقد مبابي مع باريس ينتهي في يونيو 2022، وكان قريبًا من الانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر، لكن النادي الفرنسي نجح في إقناع اللاعب بالتجديد لموسمين حتى يونيو 2024، مع بند يتيح له التمديد حتى يونيو 2025.
لكن مبابي أبلغ باريس سان جيرمان أنه ينوي البقاء مع الفريق الموسم المقبل لكنه لن يفعل بند البقاء حتى يونيو 2024، ما يعني رحيله مجانًا بعد عام واحد.
وفجر هذا الأمر غضب باريس سان جيرمان الذي قال رئيسه ناصر الخليفي إنه "من المستحيل السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانًا".
ويريد باريس سان جيرمان بيع مبابي هذا الصيف أو تمديد بقاء اللاعب، وهو ما يعني خلافًا كبيرًا بين الطرفين.
وبحسب صحيفة "أس" يحصل مبابي على راتب يبلغ 72 مليون يورو في الموسم الواحد، وعلى 60 مليون يورو مكافأة توقيع، بإجمالي 180 مليون يورو مقسمة على ثلاثة أقساط.
ويريد مبابي الحصول على مكافأة ولاء تبلغ قيمتها 80 مليون يورو، و70 مليون يورو حصل عليها العام الماضي، و90 مليون يورو إذا استمر في العام المقبل، وسيُدفع نصفها في الـ31 من يوليو.
وقالت "أس": "يملك مبابي اليد العليا، لأنه لا يمكن لأحد إجباره على المغادرة رغم حقيقة أن باريس سان جيرمان استبعده من جولة اليابان ولأنه يدرك أنه لم يعرب في أي وقت عن نيته في المغادرة".
وأضافت: "لذا فإن جميع المكافآت الواردة في العقد تدعم اللاعب إذا نظرنا إلى صياغة العقد، حتى لو تم بيعه في الصيف الحالي".
وبحسب الصحيفة الإسبانية فإنه بعد أن أعلن مبابي أنه يريد الوفاء بالعام الأخير من العقد، فإن مكافأة الولاء، التي تبلغ 80 مليون هذا العام، لا يمكن إلغاؤها. وأوضحت أن باريس سان جيرمان يعمل بالفعل ويحلل نقاط عقد مبابي في محاولة "للخروج منتصرًا من المعركة".
ويعتبر باريس سان جيرمان أن مبابي بإرساله الخطاب (الذي أبلغ فيه أنه لا ينوي تفعيل بند التجديد حتى يونيو 2025) في الـ13 من يونيو، يعرب بالفعل عن نيته عدم الاستمرار في الفريق.
وقالت "أس" إن خطاب مبابي يتضمن ببساطة عدم تنفيذ بند أحادي الجانب في عقده، وبالتالي يمكن أن يشتعل نزاع قانوني بين الطرفين رغم أن العقد قد يكون الأهم في تاريخ الرياضة.