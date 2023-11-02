بايرن ميونخ الجريح يستعد لمواجهة بروسيا دورتموند

سيكون أمام بايرن ميونخ 48 ساعة فقط لتضميد جراحه والتعافي استعدادا لخوض المواجهة الكبيرة في الدوري الألماني في ضيافة المنافس بروسيا دورتموند، السبت المقبل، عقب الخروج المفاجئ من كأس ألمانيا على يد ساربروكن فريق الدرجة الثالثة، الليلة الماضية.

وودع النادي البافاري مسابقة الكأس بعد هزيمته المدوية 2/1 في الدور الثاني، رغم أنه كان سباقًا في هز الشباك قبل أن تهتز شباكه مرتين.

وكانت المرة الثانية في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد الشوط الثاني.

وخلال المباراة أصيب مدافع بايرن ميونخ ماتيس دي ليخت في الركبة لتصبح مشاركته في مواجهة بروسيا دورتموند غير مؤكدة ما يضيف المزيد من الضغط على خط دفاع فريق المدرب توماس توخيل المنهك.