بايرن ميونخ الجريح يستعد لمواجهة بروسيا دورتموند
سيكون أمام بايرن ميونخ 48 ساعة فقط لتضميد جراحه والتعافي استعدادا لخوض المواجهة الكبيرة في الدوري الألماني في ضيافة المنافس بروسيا دورتموند، السبت المقبل، عقب الخروج المفاجئ من كأس ألمانيا على يد ساربروكن فريق الدرجة الثالثة، الليلة الماضية.
وودع النادي البافاري مسابقة الكأس بعد هزيمته المدوية 2/1 في الدور الثاني، رغم أنه كان سباقًا في هز الشباك قبل أن تهتز شباكه مرتين.
وكانت المرة الثانية في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد الشوط الثاني.
وخلال المباراة أصيب مدافع بايرن ميونخ ماتيس دي ليخت في الركبة لتصبح مشاركته في مواجهة بروسيا دورتموند غير مؤكدة ما يضيف المزيد من الضغط على خط دفاع فريق المدرب توماس توخيل المنهك.
وأجرى توخيل تغييرات كثيرة في تشكيلة فريقه التي سحقت دارمشتاد 8/0 السبت الماضي، بينما جلس الهداف الأول هاري كين على مقاعد البدلاء إلى جانب كينغسلي كومان وجمال موسيالا.
ولم يخسر بايرن ميونخ حامل اللقب في الدوري الألماني هذا الموسم حتى الآن، إلا أنه بدأ الموسم المحلي بالخسارة 3/0 أمام لايبزيغ في كأس السوبر الألمانية، في أغسطس الماضي.
وبعد الخروج من كأس ألمانيا أصبح بايرن ينافس على لقبين فقط، هما الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.
ورغم فوزه بلقب الدوري الألماني في آخر 11 موسمًا على التوالي لا يظهر بايرن ميونخ بالقوة الواضحة التي كان عليها في المواسم الماضية، بينما اهتزت شباكه بسهولة أكثر من ذي قبل وحاليا يتخلف بنقطتين عن المتصدر باير ليفركوزن.
وقال توخيل بعد انتكاسة الأمس: "هذه هزيمة مريرة جدًا بالنسبة لنا لكننا نفوز سويا ونخسر سويا.. الآن هو وقت تجاوز هذه الهزيمة".
وأضاف: "أمامنا يومان للتعافي واستعادة طاقتنا قبل مواجهة دورتموند. علينا معرفة مدى خطورة إصابة دي ليخت. ليس هذا وقت السؤال عن كل شيء".
وسيتعين على المدرب توخيل وبسرعة إعداد لاعبيه لمباراة السبت، وتحفيزهم على الاستمرار في المنافسة على اللقب المحلي، بينما يحتل فريقهم المركز الثاني متقدما بفارق نقطتين عن دورتموند الرابع بعد أول تسع جولات من الموسم.
وطالب توخيل لاعبيه بالانتباه للأخطاء التي تكلف الفريق كثيرًا. وتسببت تمريرة سيئة من كيم مين-جاي في هدف التعادل الذي أحرزه ساربروكن في الشوط الأول.
وعن ذلك قال مدرب بايرن ميونخ: "يحدث هذا كثيرًا جدًا، وعلينا إصلاح عملية صنع القرار عندما نكون تحت الضغط".
وبكل إصرار يحرص بروسيا دورتموند، الذي تعثر في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، لينتزع بايرن اللقب، على الفوز بنقاط المباراة الثلاث.
وحقق بروسيا دورتموند المنتمي إلى وادي الرور الفوز بهدف دون مقابل على هوفنهايم في كأس ألمانيا، وستكون مباراته المقبلة ثاني مباراة يخوضها على أرضه في غضون ثلاثة أيام بعكس بايرن الذي يلعب خارج أرضه مرتين متتاليتين.
وآخر مرة فاز فيها دورتموند بروسيا على بايرن ميونخ كانت في كأس السوبر الألمانية 2019، لكن آخر انتصار للفريق على الغريم البافاري في الدوري الألماني كان في 2018.
وفي مواجهتي الفريقين في الموسم الماضي تعادلا 2/2 في بروسيا دورتموند، وفاز بايرن ميونخ على أرضه 4/2.
وقال إيدن ترزيتش مدرب بروسيا دورتموند: "وضعنا خططنا الخاصة لمواجهتهم ونحن ندرك أننا ننتظر منذ مدة طويلة لتحقيق الفوز (على بايرن ميونخ).
وتابع: "لقد أوشكنا على تحقيق هذا في الموسم الماضي، وفي يوم السبت سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الفوز".