ماذا يحتاج محمد صلاح لتحطيم رقم أسطورة الدوري الإنجليزي؟

كتب: نور الدين ميفراني

يدخل النجم المصري محمد صلاح موسمًا جديدًا برفقة ليفربول بحثًا عن الاستمرار في التفوق وتحقيق الألقاب والأرقام القياسية والتي جعلته أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية نسخته الجديدة في 1992-1993.

ويملك النجم المصري عدة أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث توج بلقب الهدف 4 مرات وهو رقم قياسي بالاشتراك مع الفرنسي تيري هنري وأكثر لاعب أجنبي سجل أهدافًا في الدوري برصيد 187 هدفًا يحتل المركز الرابع في المسمى الجديد.

ويبحث محمد صلاح عن تحقيق رقم قياسي جديد كأكثر لاعب أسهم بأهداف برفقة فريق واحد والذي يحتل المركز الثاني في ترتيبه حاليًّا.

ويحتل المركز النجم الإنجليزي المعتزل واين روني الذي أسهم في 276 هدفًا برفقة مانشستر يونايتد ( سجل 183 هدفًا وصنع 93 هدفًا)، متقدمًا على محمد صلاح الذي أسهم بـ272 هدفًا برفقة ليفربول ( سجل 185 هدفًا وصنع 87 هدفًا) ، فيما يحتل الويلزي ريان غيغز المركز الثالث بالمساهمة في 271 هدفًا برفقة مانشستر يونايتد ( سجل 109 أهداف وصنع 162 هدفًا).

ويحتاج النجم المصري محمد صلاح، الذي أسهم بهدفين في بداية الموسم سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، للمساهمة بـ4 أهداف لمعادلة رقم واين روني و5 مساهمات لتجاوزه وهي أرقام في المتناول وقد يحققها قريبًا.