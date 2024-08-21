دشّن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الأربعاء، قناة رسمية له عبر موقع (يوتيوب)، جذبت أكثر من مليون مشترك في أقل من ساعتين.

ونشر رونالدو نجم نادي النصر السعودي فيديو عبر حساباته المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، قال فيه: "انتهى الانتظار. باتت قناتي متاحة على يوتيوب".

وأضاف: "اشتركوا وانضموا إلي في هذه الرحلة الجديدة".

وفي أكثر من ساعة واحدة، جذبت قناة رونالدو على يوتيوب 1.41 مليون مشترك.

ويحظى رونالدو بشعبية كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ يبلغ عدد متابعيه عبر (إكس) 112.5 مليون متابع، إضافة إلى 170 مليون متابع عبر فيسبوك، و636 مليون متابع عبر إنستغرام.

ويستهل رونالدو مشواره في الدوري مع النصر هذا الموسم أمام الرائد غدا الخميس، بعد خسارته نهائي كأس السوبر السعودي 4-1 أمام الهلال.