أعلن المدافع الهولندي دالي بليند، اليوم الأربعاء، اعتزاله اللعب الدولي بعد 108 مباريات مع منتخب هولندا كان آخرها في كأس أمم أوروبا 2024 التي جرت بين شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وقال بليند (34 عامًا) عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل: "بعد محادثة جيدة مع مدرب المنتخب الوطني، حان الوقت لأركز بالكامل على ناديي وعائلتي، كان من الفخر ارتداء قميص هولندا 108 مرات، وبالنسبة لي فإن الهدف الأسمى الذي يمكن أن أحققه كلاعب هو تمثيل بلدي".

وتابع دالي بليند، وهو سليل عائلة رياضية إذ إن والده داني هو القائد السابق لهولندا: "قمت بكل شيء أقدر عليه لمدة 11 عامًا لأواصل ارتداء ذلك القميص البرتقالي الجميل. لقد منحني ذلك الكثير".

وشارك بليند في مباراة واحدة في كأس أمم أوروبا 2024 التي أقيمت في ألمانيا، عندما دخل بديلاً أمام رومانيا في دور الستة عشر في ميونيخ، لكنه ظل على مقاعد البدلاء في باقي مباريات البطولة.

ولعب أول مباراة دولية، في فبراير 2013، أمام منتخب إيطاليا وديًا (1 ـ 1)، وخاض مسابقة كأس العالم 2014 و2022.

وخاض بليند مسيرة لافتة على صعيد الأندية إذ بدأ مسيرته في أياكس أمستردام، وغرونينغي في هولندا، ومانشستر يونايتد، وبايرن ميونخ، قبل انتقاله، في العام 2023، إلى جيرونا الإسباني.