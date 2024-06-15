"سأتخلى عن تشجيعهم".. رونالدينيو يصدم منتخب البرازيل قبل كوبا أمريكا
أثار الأسطورة رونالدينيو، نجم منتخب البرازيل، جدلا كبيرا بتصريحاته الصادمة تجاه "السليساو"، مع قرب انطلاق منافسات كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة.
وأكد أسطورة كرة القدم البرازيلية، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا"، أنه لن يرافق منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا، معتبرًا أن الفريق يفتقر إلى "الفرحة" و"الروح القتالية" و"الالتزام"، على الرغم من اعتقاده أن فينيسيوس جونيور يستحق تقديرًا كبيرًا.
وقال لاعب باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق، في مقابلة مع قناة "Cartoloucos" على يوتيوب، نُشرت يوم الجمعة: "الأمور لا تسير على ما يرام، تنقصنا الروح القتالية، والالتزام، وكل شيء".
وذكر النجم البرازيلي أنه قرر عدم مشاهدة أي من مباريات بلاده في كوبا أمريكا، التي ستقام في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو، وأضاف: "كل شيء مفقود، الدافع، الفرحة، عليهم أن يلعبوا بشكل جيد، لذلك لن أشاهد أي مباريات"، وأصر على ذلك قائلًا: "سأتخلى عن تشجيع البرازيل".
وعلى الرغم من انتقاده أداء الفريق بقيادة المدرب دوريفال جونيور، اعتبر أن فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد وقائد المنتخب البرازيلي الحالي، الذي يفتقد نيمار بسبب الإصابة، "يستحق" الفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.
وتُوج رونالدينيو بـ3 ألقاب مع منتخب البرازيل على مدار مسيرته، هي كوبا أمريكا 1999، ثم كأس العالم 2002، وكأس العالم للقارات 2005.
ويخوض المنتخب البرازيلي مباراته الافتتاحية في كوبا أمريكا يوم 24 من الشهر الحالي ضد كوستاريكا، في لوس أنجلوس، ثم يواجه باراغواي وكولومبيا، في المجموعة الرابعة.
ويسعى المنتخب البرازيلي، الفائز بكأس العالم خمس مرات، إلى حصد لقبه العاشر في كوبا أمريكا.
وخسر "السامبا" نهائي النسخة الماضية على ملعب ماراكانا التاريخي أمام الغريم الأزلي الأرجنتين، بهدف من دون رد، في صيف 2021.