تنافس بريطانيا وأيرلندا وإيطاليا.. تركيا تقدم عرضين لاستضافة يورو 2028 و2032
قدمت تركيا عرضين لاستضافة بطولتي كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2028 و2032 وسط منافسة كبيرة متوقعة للفوز باستضافة إحداهما.
وستنافس تركيا بريطانيا وأيرلندا للفوز بتنظيم 2028، كما ستجد منافسة كبيرة أيضا في حال الإخفاق في الفوز بتنظيمها حيث تقدمت إيطاليا بعرض لاستضافة يورو 2032.
وقالت بريطانيا وأيرلندا أنهما ستستضيفان بطولة أوروبا لكرة القدم الأكثر مشاهدة حتى الآن إذا نجحا في الفوز بحق استضافة نسخة 2028.
ووصف العرض المشترك من الاتحادات المحلية الخمسة، والذي يشمل إقامة البطولة في عشرة ملاعب وتم تقديمه رسميا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الأربعاء، في بيان مشترك بأنه "منخفض المخاطر ومرتفع المكافأة".
وقال بيان صادر عن اتحادات كرة القدم في أيرلندا وإنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية: "شراكتنا الخماسية الرائدة ستحقق رقما قياسيا لا ينسى في بطولة أوروبا لكرة القدم".
وأضاف: "معا نريد أن تكون بطولة أوروبا 2028 حافزا لعصر جديد ومستدام لكرة القدم، من الناشئين إلى قمة اللعبة".
وقال مقدمو العرض المشترك، إنه سيتم إتاحة عدد قياسي من التذاكر يبلغ ثلاثة ملايين تذكرة بمتوسط سعة 58 ألف متفرج في الملعب مع وصول 80 بالمئة من حاملي التذاكر للملاعب عن طريق وسائل النقل العام.
وتخلت الاتحادات الخمسة عن خطط تقديم عرض لاستضافة كأس العالم 2030؛ للتركيز على بطولة أوروبا بعد دراسة جدوى حللت التأثير الاقتصادي والتكاليف المقدرة لاستضافة البطولات الدولية الكبرى.
ووفقا للعرض، فإن العرض الفائز باستضافة البطولة من شأنه أن يولد فوائد اجتماعية واقتصادية تراكمية تصل إلى 2.6 مليار جنيه إسترليني للدول المضيفة.
ويحظى العرض بدعم كامل من الحكومات المعنية، التي قالت في بيان مشترك: "سيكون أكبر حدث رياضي تنظمه جزرنا بشكل مشترك على الإطلاق - في احتفال لا يُنسى، مع فوائد طويلة الأجل لمدننا ومجتمعاتنا. وكذلك كرة القدم الأوروبية".
وقال اليويفا، إن التأهل المباشر للدول المضيفة لن يكون مضمونا إذا قدم أكثر من دولتين عرضا مشتركا لاستضافة البطولة.
وتم الكشف عن الملاعب المقترحة لاستضافة العرض البريطاني والإيرلندي الشهر الماضي بوجود تسعة ملاعب في إنجلترا بينها ويمبلي، واستاد لندن، وفيلا بارك، وملعب إيفرتون الذي لم يتم بناؤه بعد.
وسيستضيف ملعبا أفيفا وكروك بارك في دبلن، وويندسور بارك في بلفاست مباريات مع استاد هامبدن بارك في جلاسجو، واستاد برينسيباليتي في كارديف.
وسيتخذ اليويفا قراره في سبتمبر أيلول المقبل.
وكانت إيطاليا تعتزم تقديم عرض لكنها ستركز الآن على محاولة استضافة نسخة 2032، بينما تم استبعاد العرض الروسي المقترح بعد غزوها لأوكرانيا العام الماضي.
وستستضيف ألمانيا بطولة 2024.