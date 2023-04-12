تنافس بريطانيا وأيرلندا وإيطاليا.. تركيا تقدم عرضين لاستضافة يورو 2028 و2032

ووصف العرض المشترك من الاتحادات المحلية الخمسة، والذي يشمل إقامة البطولة في عشرة ملاعب وتم تقديمه رسميا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الأربعاء، في بيان مشترك بأنه "منخفض المخاطر ومرتفع المكافأة".

وقال بيان صادر عن اتحادات كرة القدم في أيرلندا وإنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية: "شراكتنا الخماسية الرائدة ستحقق رقما قياسيا لا ينسى في بطولة أوروبا لكرة القدم".

وأضاف: "معا نريد أن تكون بطولة أوروبا 2028 حافزا لعصر جديد ومستدام لكرة القدم، من الناشئين إلى قمة اللعبة".

وقال مقدمو العرض المشترك، إنه سيتم إتاحة عدد قياسي من التذاكر يبلغ ثلاثة ملايين تذكرة بمتوسط سعة 58 ألف متفرج في الملعب مع وصول 80 بالمئة من حاملي التذاكر للملاعب عن طريق وسائل النقل العام.

وتخلت الاتحادات الخمسة عن خطط تقديم عرض لاستضافة كأس العالم 2030؛ للتركيز على بطولة أوروبا بعد دراسة جدوى حللت التأثير الاقتصادي والتكاليف المقدرة لاستضافة البطولات الدولية الكبرى.

ووفقا للعرض، فإن العرض الفائز باستضافة البطولة من شأنه أن يولد فوائد اجتماعية واقتصادية تراكمية تصل إلى 2.6 مليار جنيه إسترليني للدول المضيفة.