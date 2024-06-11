محمد صلاح يعتذر لمصطفى فتحي
اعتذر محمد صلاح قائد منتخب مصر لزميله مصطفى فتحي بسبب رفضه التغيير في مباراة غينيا بيساو بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قرر استبدال صلاح ونزول مصطفى فتحي، ولكن صلاح رفض التبديل وصمم على الاستمرار ما أدى إلى عدم نزول مصطفى.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن محمد صلاح عقب المباراة ذهب إلى غرفة مصطفى فتحي واعتذر له وأكد أن السبب في هذه الأزمة حسام حسن.
وأضاف أن مصطفى فتحي كان غاضبًا بشدة، ولكن صلاح نجح في احتوائه بشكل جيد وانتهى الأمر تمامًا.
وأضاف أن حسام حسن وابراهيم حسن أيضًا اعتذرا لمصطفى فتحي عقب المباراة، وأكدا له أنه من أهم اللاعبين في المنتخب.
وأتم بأن مصطفى فتحي تقبل منهما الأمر والاعتذار خاصة وأنه كان يرغب في المشاركة بالمباراة.
يذكر أن منتخب مصر اكتفى بالتعادل 1/1 مع مضيفه منتخب غينيا بيساو أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.
تقدم منتخب غينيا بيساو في الدقيقة الـ42 عن طريق ماما بالدي، قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة الـ70.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، بفارق أربع نقاط عن منتخب غينيا بيساو صاحب المركز الثاني.