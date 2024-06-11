محمد صلاح يعتذر لمصطفى فتحي

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قرر استبدال صلاح ونزول مصطفى فتحي، ولكن صلاح رفض التبديل وصمم على الاستمرار ما أدى إلى عدم نزول مصطفى.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن محمد صلاح عقب المباراة ذهب إلى غرفة مصطفى فتحي واعتذر له وأكد أن السبب في هذه الأزمة حسام حسن.

وأضاف أن مصطفى فتحي كان غاضبًا بشدة، ولكن صلاح نجح في احتوائه بشكل جيد وانتهى الأمر تمامًا.

وأضاف أن حسام حسن وابراهيم حسن أيضًا اعتذرا لمصطفى فتحي عقب المباراة، وأكدا له أنه من أهم اللاعبين في المنتخب.

وأتم بأن مصطفى فتحي تقبل منهما الأمر والاعتذار خاصة وأنه كان يرغب في المشاركة بالمباراة.