ترتيب الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يسحق ويستهام بخماسية ومانشستر يتخطى برنتفورد

نيوكاسل يدك شباك وستهام بخماسية

وفي مباراة أخرى، حقّق نيوكاسل يونايتد فوزاً كبيراً على مضيفه وستهام يونايتد، بنتيجة 5-1.

افتتح نيوكاسل التسجيل في الشوط الأول، بواسطة كالوم ويلسون في الدقيقة 6، وأضاف جولينتون الهدف الثاني إلى "الماغبايس" في الدقيقة 13.

وقلّص كورت زوما الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 40.

وعاد ويلسون ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم نيوكاسل (3-1).

ونجح ألكسندر إيزاك في تسجيل الهدف الرابع لنيوكاسل في الدقيقة 82، وعاد جولينتون ليسجل هدفه الشخصي الثاني في اللقاء والخامس لفريقه في الدقيقة 90.