ترتيب الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يسحق ويستهام بخماسية ومانشستر يتخطى برنتفورد
سجل ماركوس راشفورد هدف المباراة الوحيد ليقود مانشستر يونايتد للفوز 1-صفر على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ليتخطى توتنهام هوتسبير للمركز الرابع.
بدأ يونايتد المباراة بشكل رائع ولاحت له سلسلة من الركلات الركنية والحرة حيث تراجع برنتفورد لمحاولة إغلاق المساحات وجاء الهدف من ركلة ثابتة في الدقيقة 27.
وحاول برنتفورد تشتيت ركلة ركنية لتصل للجناح أنتوني على حافة منطقة الجزاء، ليرفع الكرة وتصل في النهاية لراشفورد ويضعها في الشباك.
وكاد ديفيد دي خيا حارس يونايتد أن يمنح برنتفورد شريان الحياة في وقت مبكر من الشوط الثاني عندما وصلت محاولته لتشتيت الكرة لإيفان توني.
وتقدم برنتفورد للأمام في الدقائق الأخيرة، لكن أخطر فرصة للتسجيل كانت محاولة جريئة من تسديدة لتوني مرت فوق العارضة.
وعوض يونايتد هزيمة مخيبة للآمال 2-صفر أمام نيوكاسل يونايتد يوم الأحد الماضي، ورفع رصيده إلى 53 نقطة متقدما بثلاث نقاط على توتنهام صاحب المركز الخامس ومتساويا مع نيوكاسل الثالث.
نيوكاسل يدك شباك وستهام بخماسية
وفي مباراة أخرى، حقّق نيوكاسل يونايتد فوزاً كبيراً على مضيفه وستهام يونايتد، بنتيجة 5-1.
افتتح نيوكاسل التسجيل في الشوط الأول، بواسطة كالوم ويلسون في الدقيقة 6، وأضاف جولينتون الهدف الثاني إلى "الماغبايس" في الدقيقة 13.
وقلّص كورت زوما الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 40.
وعاد ويلسون ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم نيوكاسل (3-1).
ونجح ألكسندر إيزاك في تسجيل الهدف الرابع لنيوكاسل في الدقيقة 82، وعاد جولينتون ليسجل هدفه الشخصي الثاني في اللقاء والخامس لفريقه في الدقيقة 90.
بهذا الفوز وصل نيوكاسل إلى النقطة رقم 53 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
وتجمد رصيد وست هام يونايتد عند 27 نقطة في المركز الـ15.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: