الخطيب طلبه.. ترشيح أسطورة الأهلي لخلافة أمير توفيق

كشف مصدر بالنادي الأهلي المصري أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بدأ في دراسة ملفات المرشحين لخلافة أمير توفيق في رئاسة إدارة التعاقدات بالنادي الأحمر.

وقرر النادي الأهلي في بيان رسمي، رحيل أمير توفيق مدير التعاقدات عن منصبه، بعد إعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات بما يتلاءم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.

وجاء رحيل أمير توفيق عن منصبه، بعد أن أدلى الجزائري أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأحمر المعار إلى سيراميكا كليوباترا، بتصريحات تلفزيونية مثيرة للجدل، أكد خلالها أن اللعب للأهلي يتطلب مرور اللاعبين عبر عدة وكلاء، وهو ما تبعه فتح النادي لتحقيق مع اللاعب ومن ثم عرضه للبيع، والبحث عن مدير جديد لإدارة التعاقدات.

أخبار ذات علاقة من داخل النادي.. هذا هو خليفة أمير توفيق في الأهلي المصري

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "مجلس الإدارة يفكر في ترشيح عماد متعب، نجم الفريق الأسبق، لتولي منصب مدير التعاقدات".

وأضاف: "محمود الخطيب، رئيس النادي، طلب الاجتماع مع متعب للتحدث معه بشأن إمكانية توليه منصب مدير التعاقدات بالنادي خلفا لأمير توفيق".

وتابع المصدر: "متعب لا يفكر في تولي المنصب خلال الوقت الحالي ويدرس الاعتذار للخطيب".

ويعد متعب من أساطير الأهلي المصري حيث اعتزل اللعب عام 2018 بعد مسيرة حافلة حقق خلالها العديد من البطولات والأرقام القياسية مع الفريق الأحمر.