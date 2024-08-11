أسدل الستار على منافسات اليوم قبل الأخير من عمر منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس.

واقتربت أولمبياد باريس 2024 من الوصول إلى نقطة النهاية في ظل منافسة مشتعلة على صدارة جدول ترتيب الميداليات.

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وتبدو المنافسة على أشدها بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بشأن اقتناص الصدارة، والتي تحتلها الصين قبل انطلاق منافسات اليوم الأخير.

وحققت الصين 39 ميدالية ذهبية بفارق ميدالية واحدة عن أمريكا التي تتفوق في عدد الميداليات الإجمالية.

وفيما يلي جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024 بعد نهاية منافسات اليوم قبل الأخير:

الصين (90 ميدالية – 39 ذهبية، 27 فضية، 24 برونزية)

الولايات المتحدة الأمريكية (122 ميدالية – 38 ذهبية، 42 فضية، 42 برونزية)

أستراليا (50 ميدالية – 18 ذهبية، 18 فضية، 14 برونزية)

اليابان (43 ميدالية – 18 ذهبية، 12 فضية، 13 برونزية)

فرنسا (62 ميدالية – 16 ذهبية، 24 فضية، 22 برونزية)

بريطانيا (63 ميدالية – 14 ذهبية، 22 فضية، 27 برونزية)

كوريا الجنوبية (30 ميدالية - 13 ذهبية، 8 فضة، 9 برونز)

هولندا (32 ميدالية - 13 ذهبية، 7 فضة، 12 برونزية)

ألمانيا (31 ميدالية - 12 ذهبية، 11 فضية، 8 برونزيات)

إيطاليا (39 ميدالية – 11 ذهبية، 13 فضية، 15 برونزية)