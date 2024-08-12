تنطلق منافسات الموسم الجديد في السعودية ببطولة السوبر، التي تشهد مواجهة كلاسيكو قوية بين الهلال والأهلي في نصف النهائي، على أن يلعب الفائز بينهما أمام النصر أو التعاون في المباراة النهائية.

ويدخل الهلال المباراة بعدة مشاكل، لعل أبرزها هو غياب واحد من أهم نجوم الموسم الماضي مالكوم، الذي أصيب ولن يعود إلا في المباراة النهائية إذا وصل إليها الهلال، بحسب تقارير عديدة.

وفي الوقت ذاته، يعاني من غياب ثنائي قلب الدفاع، كاليدو كوليبالي وعلي البليهي، هذا بجوار عدم حسم مستقبل سعود عبد الحميد بعد وجود علامات استفهام بشأن مشاركته في المباراة.

ولحل لتلك المشكلات ولتقديم بعض المفاجآت في المباراة للأهلي، قد يلجأ جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، للحلول التي نتحدث عنها في السطور المقبلة، لعله يجد فيها السبيل نحو المباراة النهائية:

ياسر الشهراني بدلًا من رينان لودي

طيلة الأشهر الماضية لم يقدم البرازيلي رينان لودي أي علامات على تحسنه مع الهلال، منذ أن انضم من صفوف مارسيليا الفرنسي في الشتاء الماضي.

حتى في فترة الإعداد الجارية لم يكن له الكثير من الأدوار، وانتقدته الجماهير في الأوقات التي لعبها ولم يكن مؤثرًا في غالبية الأوقات.

بالإضافة إلى هذا خرجت أنباء عن قرب غلطة سراي من ضمه، واستمراره في الهلال حتى السوبر هو أمر غير مضمون، لهذا قد يدفع جورجي جيسوس بياسر الشهراني بدلًا منه في نصف نهائي السوبر.

مفاجأة وسط الملعب

استعاد الهلال خلال الصيف الجاري اللاعب مصعب الجوير من صفوف الشباب بعد فترة إعارة استمرت حوالي ستة أشهر.

عودة الجوير جاءت كنبأ عادي لبعض جماهير الهلال، لكن بعد ما قدمه من مستويات في الفترة الأخيرة وبالتحديد في المباريات التحضيرية، سيكون جيسوس سعيدًا للغاية لو دفع به أساسيًا ضد الأهلي.

وتساعد أرقام الجوير في صفوف الشباب خلال نصف موسم جيسوس على قرار الدفع به أساسيًا ضد الأهلي، بعد أن سجل ثلاثة أهداف، وصنع خمسة خلال 15 مباراة خاض غالبيتها كلاعب وسط ملعب مدافع.

وجود الجوير في وسط الملعب بجوار روبن نيفيز من شأنه أن يقوي من منطقة الوسط لدى "الزعيم"، أمام فريق مثل الأهلي لديه خط وسط رائع بالفعل.

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من يلعب على الجناح؟

يتوقع الجميع أن يدفع المدرب جورجي جيسوس بالبرازيلي ميشايل ديلغادو بعد أن اتفقت الإدارة معه على الاستمرار حتى بطولة السوبر.

لكن في الواقع هناك اسم يستحق أن يتواجد في ذلك المركز، ربما أكثر من ميشايل، وأثبت نفسه بشكل واضح خلال فترة التحضير.

يدور الحديث هنا عن محمد القحطاني، صاحب الـ 22 عاما، الذي ظهر بشكل مميز في فترة الإعداد للموسم الجديد.

ففي ظل غياب مالكوم للإصابة وعدم وضوح الرؤية بشأن ميشايل، سيكون لدى جيسوس خيار واحد فقط في ذلك المركز، متمثل في القحطاني.