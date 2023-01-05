بمشاركة الأهلي والهلال والوداد.. موعد ومكان قرعة كأس العالم للأندية

يذكر أن غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن في وقت سابق إقامة النسخة القادمة من كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

ويستضيف المغرب مونديال الأندية للمرة الثالثة بعد 2013 و2014، وكانت النسخة الأخيرة قد استضافتها الإمارات وتوج فيها تشيلسي الإنجليزي على حساب بالميراس البرازيلي (2-1).

سيُشارك في النسخة القادمة لمونديال الأندية كل من ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، والوداد الرياضي المغربي بطل أفريقيا، والأهلي المصري (وصيف بطل أفريقيا)، الهلال (بطل آسيا)، وفلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي عن قارة أوقيانوسيا.