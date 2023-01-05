بمشاركة الأهلي والهلال والوداد.. موعد ومكان قرعة كأس العالم للأندية
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة قرعة كأس العالم للأندية 2023 يوم 13 يناير، في مدينة الرباط عاصمة المغرب.
وتقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المغرب، خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، بمشاركة الهلال السعودي والأهلي المصري والوداد المغربي.
وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الرسمي إن موعد إقامة قرعة كأس العالم للأندية سيكون يوم 13 يناير الجاري في أكاديمية محمد الخامس لكرة القدم.
يذكر أن غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن في وقت سابق إقامة النسخة القادمة من كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.
ويستضيف المغرب مونديال الأندية للمرة الثالثة بعد 2013 و2014، وكانت النسخة الأخيرة قد استضافتها الإمارات وتوج فيها تشيلسي الإنجليزي على حساب بالميراس البرازيلي (2-1).
سيُشارك في النسخة القادمة لمونديال الأندية كل من ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، والوداد الرياضي المغربي بطل أفريقيا، والأهلي المصري (وصيف بطل أفريقيا)، الهلال (بطل آسيا)، وفلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي عن قارة أوقيانوسيا.