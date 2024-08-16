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رياضة

أول تحرك من الزمالك تجاه رجل الشرطة المتوفى في حادث أحمد فتوح

أول تحرك من الزمالك تجاه رجل الشرطة المتوفى في حادث أحمد فتوح
أحمد فتوح
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2024، 5:23 م

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيان نعي لأسرة الراحل السيد أحمد السيد الشبكي، رجل الشرطة الذي دهسه أحمد فتوح لاعب الفريق الأول بسيارته فجر الأحد الماضي، وتسبب في وفاته.

وأصدر نادي الزمالك بيان نعي مساء اليوم الجمعة قال فيه: "ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، السيد أحمد السيد الشبكي".

وأضاف: "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى -عزّ وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

واختتم: "من المقرر أن يقوم وفد من نادي الزمالك يضم عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وعددا من اللاعبين بزيارة أسرة الفقيد لتقديم واجب العزاء لهم".

 

 

أحمد سالم يفسر تصريحاته

في السياق نفسه، أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن تصريحاته بشأن أزمة لاعب الفريق أحمد فتوح، تم تفسيرها وفهمها بشكل خاطئ.

وكتب سالم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بما أن البعض قد أساء تفسير جزء من تصريح لي، عن توصيف حادث أحمد فتوح، لذا لزم التوضيح.. المداخلات جميعها التي قمت بإجرائها فيما يخص الواقعة بدأت بتقديم العزاء لشهيد عمله كما وصفته والدعاء لأسرته بالصبر والسلوان، وتحدثت عن ألم فقدان رب الأسرة والعائل قبل أن أتحدث في أي تفاصيل".

وأضاف: "قلت مراراً وتكراراً إن الواقعة محل تحقيق من النيابة العامة، وإننا في انتظار نتيجة التحقيقات وقرار النيابة".

وعن سوء فهم تصريحاته قال: "في معرض سؤال أحد الإعلاميين لي عن موقف فتوح، قلت إنه وفقا لمصادرنا، في حالة نفسية سيئة جدًا، ويرى الحادث أمام عينيه في كل لحظة، وقد قال إنه كان يقود سيارته في الطريق السريع، وفوجئ بعبور الشهيد بشكل مفاجئ أمامه بشكل فيه رعونة".

وأوضح: "المقصود هنا هو سوء التصرف بعبور الطريق في الليل من غير الأماكن المخصصة لذلك، وهو ما يتسبب في الكثير من الخسائر في الأرواح، كذلك القيادة بما يتجاوز السرعة المقررة قانونا تعتبر رعونة في القيادة".

وواصل: "إذا كان حديثي قد أثار ضيق أو حزن أسرة الشهيد المكلومة، فأنا أتقدم إليهم بخالص الاعتذار وخالص العزاء في مصابهم الفادح الأليم، وأدعو الله أن يتغمد الراحل الشهيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر الجميل".

واختتم: "أُبدي استعدادي الكامل لزيارتهم وتقديم واجب العزاء".

 

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وأصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة أحمد فتوح للمحاكمة بتهمتي القتل الخطأ، وحيازة مخدر الحشيش، بعدما صدم بسيارته فرد أمن تابعا للشرطة المصرية فجر الأحد الماضي، ما أسفر عن وفاة الأخير.

ويواجه فتوح شبح عقوبة السجن لمدة لن تقل عن 6 أشهر، وقد تصل إلى 3 أعوام بحسب مصادر قانونية.

 

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