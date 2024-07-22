وجه البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني للزمالك، صدمة لجماهير النادي الأبيض بعد الفوز على الداخلية في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على الداخلية، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وشدد غوميز في تصريحاته الإعلامية عقب المباراة على أنه من الممكن عدم ضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال المدير الفني للزمالك: "لا أمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الأخبار تصل لي، أقرأ أنني أريد هذا اللاعب، لكن هذه الأخبار كاذبة، الإدارة تعمل بطريقة رائعة للتجهيز لفترة الانتقالات الصيفية".

وأضاف: "هذا الفريق على الأغلب سيكمل في الموسم المقبل، من الممكن ألا نتعاقد مع أي لاعب جديد، أحاول حل المشاكل الفنية للاعبين الآن، ثم نفكر في الموسم الجديد".

وعن أي مركز يحتاج تدعيمه، أوضح: "عندما أحتاج التعاقد مع أي لاعب سأقول، لدي أفكار أناقشها مع حسين لبيب رئيس النادي والنقاش قبل الاستقرار على ضم أي لاعب".

وأردف: "من الصعب صنع دوافع للاعبين لتأدية المباريات المتبقية، المباراة فقيرة مثل فصل الصيف الذي نحن فيه".

وواصل: "الفترة المقبلة نحتاج إلى راحة كبيرة من أجل تجديد الدوافع لأننا لو قدمنا نفس الأداء الذي ظهرنا عليه في مباراة الداخلية لن نستطيع الفوز".

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واختتم: "في مباراة بيراميدز المقبلة، الفريق المنافس يمتلك عناصر رائعة ولديهم القدرة على إنهاء المباريات لصالحهم، فريق جيد ويحب اللعب على الاستحواذ وعناصره تستطيع اللعب في المساحات واستغلال الفرص ولذلك هم في المركز الأول".

وبفوز الأمس، وصل الزمالك للنقطة 45 في المركز الخامس من 27 مباراة في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يتذيل الداخلية الترتيب برصيد 19 نقطة من 31 لقاء خاضه.