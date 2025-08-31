بعد تعطل الـVar.. فضيحة تحكيمية في مباراة برشلونة ورايو فاييكانو (فيديو)

شهدت مباراة برشلونة ومضيفه رايو فاييكانو مساء اليوم الأحد في الجولة الثالثة للدوري الإسباني لكرة القدم فضيحة تحكيمية.

وتقدم برشلونة بهدف قبل نهاية الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء سجلها لامين يامال في الدقيقة 40.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لمصلحة برشلونة وسط جدل واسع واعتراضات كبيرة من لاعبي رايو فاييكانو على القرار.

وسقط لامين يامال في منطقة جزاء رايو فاييكانو مطالباً بالحصول على ضربة جزاء واحتسبها بالفعل حكم المباراة بوسكيتس فيرير.

وزاد الجدل مع تعطل تقنية الفيديو في مباراة الفريقين، وهو ما أبلغ به الحكم مدربي الفريقين قبل انطلاق اللقاء مباشرة.

ووصف حساب ARCHIVO VAR القرار التحكيمي بالفاضح بعد أن استعرض لقطات لسقوط يامال دون وجود مخالفة، بحسب رأي القائمين على الحساب المتخصص في التحكيم بالدوري الإسباني.

ودارت اعتراضات واسعة داخل أرض الملعب على قرار الحكم باحتساب اللعبة ضربة جزاء لمصلحة برشلونة.

وسجل لامين يامال هدف التقدم للفريق الكتالوني، فيما أدرك رايو فاييكانو التعادل في الشوط الثاني.