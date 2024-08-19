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رياضة

بمشاركة الأهلي والزمالك.. موعد قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد

بمشاركة الأهلي والزمالك.. موعد قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي والزمالك
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2024، 1:23 م

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن استضافة مدينة العلمين الجديدة قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر غلوب التي تنظمها مصر بمشاركة الأهلي والزمالك.

ويشارك من مصر في هذه النسخة فريقا الأهلي والزمالك بجانب كبار الأندية الأوروبية في مقدمتهم برشلونة وماجديبورغ الألماني وفيزبريم المجري.

وكشفت الشركة في بيان رسمي عن إقامة القرعة في تمام السابعة مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وجاء تصنيف الأندية كما يلي:

التصنيف الأول: ماجديبورغ الألماني – برشلونة الإسباني – فيزبريم المجري.

التصنيف الثاني: الزمالك المصري – الأهلي المصري – الخليج السعودي.

التصنيف الثالث: تاوباتي البرازيلي – كاليفورنيا إيغلز الأمريكي – جامعة سيدني الأسترالي.

ومن المنتظر أن يشهد حفل القرعة حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وشهد شهر مايو الماضي حفل توقيع استضافة مصر لبطولة "سوبر غلوب" كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى، مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر غلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية.

وستقام النسخة القادمة خلال أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على أحدث طراز عالمي.

كما منح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخرى وهي بطولة العالم، وتشارك فيها المنتخبات السبعة الأولى على الصعيد العالمي.

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