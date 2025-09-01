متابعة حية للساعات الأخيرة في الميركاتو الصيفي.. صفقات مدوية

اشتعل السباق بين الأندية الأوروبية لتدعيم صفوفها قبل غلق باب الانتقالات الصيفية رسمياً خلال الساعات القليلة القادمة.

ويتابع "إرم نيوز" أبرز الصفقات التي تشهدها الساعات الأخيرة في الميركاتو الصيفي في أوروبا.

تشيلسي يستعير لاعب برايتون

انضم لاعب الوسط الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي إلى تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من برايتون.

وشارك اللاعب خلال 71 مباراة بالدوري الإنجليزي منذ موسم 2023-2024، وسجل 9 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، مع برايتون وليستر سيتي الذي لعب له معاراً في الموسم الماضي.

بلال الخنوس ينتقل إلى شتوتغارت

انضم الدولي المغربي بلال الخنوس إلى شتوتغارت على سبيل الإعارة من ليستر سيتي الإنجليزي مع أحقية شراء عقده.

وخاض اللاعب صاحب الـ 21 عاماً 32 مباراة في الدوري الإنجليزي مع ليستر الموسم الماضي، قبل هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

باير ليفركوزن يضم موهبة القادسية

انضم لاعب الوسط الأرجنتيني إيزيكيل فرنانديز إلى باير ليفركوزن الألماني قادمًا من القادسية السعودي بعقد يمتد حتى يونيو 2030.

وشارك اللاعب (23 عامًا) خلال أربع مباريات وسجل هدفًا واحدًا مع الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024.

هامبورغ يضم لاعب آرسنال

تعاقد هامبورغ الألماني مع لاعب الوسط البلجيكي سامبي لوكونغا قادماً من آرسنال الإنجليزي.

وانضم اللاعب صاحب الـ 25 عاماً إلى الغانرز في صيف 2021 قادماً من أندرلخت البلجيكي، وخاض 39 مباراة قبل إعارته إلى كريستال بالاس ولوتون تاون الإنجليزيين وإشبيلية الإسباني

مهاجم يوفنتوس يرحل إلى أتلتيكو مدريد

تعاقد أتلتيكو مدريد الإسباني مع الأرجنتيني نيكو غونزاليس مهاجم يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار شراء عقده.

أستون فيلا يضم ليندلوف

تعاقد أستون فيلا الإنجليزي مع المدافع السويدي فيكتور ليندلوف في صفقة انتقال مجاني عقب رحيله عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي.

بورنموث يضم بديل هويسن

تعاقد بورنموث الإنجليزي مع المدافع الصربي فيليكو ميلوسافليفيتش صاحب الـ 18 عاماً من رد ستار بعقد مدته خمس سنوات بقيمة حوالي 13 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يكون فيليكو بديلاً للاعب الإسباني دين هويسن الذي رحل إلى ريال مدريد.

وتعاقد بورنموث مع الظهير الإسباني أليكس خيمينيز على سبيل الإعارة قادمًا من ميلان الإيطالي.

نابولي يعيد إلماس

عاد لاعب وسط مقدونيا الشمالية إلغيف إلماس إلى نابولي الإيطالي على سبيل الإعارة من نادي رازن لايبزيغ بعد انتقاله للفريق الألماني مطلع عام 2024.