ملخص وأهداف ورجل مباراة الأهلي السعودي ضد بيراميدز في كأس الإنتر كونتيننتال

خسر الأهلي السعودي أمام ضيفه بيراميدز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مساء اليوم الثلاثاء، في الدور الثاني ببطولة كأس الإنتر كونتيننتال على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة.

وتلقى الأهلي حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي الهزيمة في هذه المواجهة بقيادة مديره الفني الألماني ماتياس يايسله بعد أداء باهت أمام بيراميدز بطل أفريقيا بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

أخبار ذات علاقة رسمياً.. قناة مفتوحة تبث مباراة الأهلي السعودي ضد بيراميدز

رجل المباراة

يستحق الكونغولي فيستون ماييلي نجم بيراميدز جائزة رجل المباراة بعد أن سجل هاتريك لصالح فريقه وقدم مباراة رائعة.

أخبار ذات علاقة جماهير الأهلي السعودي تقتحم المدرجات قبل مواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال

ويتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة الأهلي السعودي ضد بيراميدز المصري في السطور التالية:

التشكيل الرسمي

الأهلي يطلق أغنية جديدة في حب المملكة

ميريح ديميرال في الإحماء

تيفو الأهلي السعودي

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 3: ديميرال يبعد محاولة لصالح بيراميدز عن طريق ماييلي

دعم كبير من جماهير الأهلي

الدقيقة 4: سقوط محمد عبد الرحمن لاعب الأهلي في منطقة جزاء بيراميدز دون مخالفة

استلام رائع من رياض محرز

الدقيقة 12: فرصة خطيرة لصالح بيراميدز أنقذها ميندي

تصدي رائع من ميندي لفرصة بيراميدز

الدقيقة 13: تدخل قوي ضد ميندي من لاعب بيراميدز

ميندي يكمل المباراة بعد الخضوع للعلاج

الدقيقة 18: فرصة ضائعة من الأهلي

الدقيقة 19: الشناوي حارس بيراميدز يبعد محاولة قريبة للأهلي

الدقيقة 21: ماييلي يحرز هدف التقدم لصالح بيراميدز

الدقيقة 25: محرز يرسل كرة عرضية يبعده دفاع بيراميدز

تدخل محمد الشيبي ضد غالينو

الدقيقة 27: إيبانيز يبعد محاولة لصالح بيراميدز

الدقيقة 30: صالح أبو الشامات يشارك في صفوف الأهلي على حساب غالينو

الدقيقة 32: ميندي ينقذ فرصة محققة لصالح بيراميدز

الدقيقة 33: ميلوت يهدر انفراداً لصالح الأهلي

الدقيقة 34: كرة عرضية ضائعة من الأهلي

الدقيقة 35: كرة عرضية جديدة من بيراميدز

الدقيقة 39: الأهلي يرسل عرضية دون فاعلية

الدقيقة 42: ماييلي يهدر فرصة الهدف الثاني

الدقيقة 43: ضربة جزاء لصالح الأهلي

الدقيقة 45: إيفان توني يحرز هدف التعادل للأهلي

الدقيقة 45+1: أبو الشامات يبعد محاولة لصالح بيراميدز

الدقيقة 45+3: إصابة ميلوت لاعب الأهلي

الدقيقة 45+4: فراس البريكان يجري عملية الإحماء

الدقيقة 45+7: تسديدة علت العارضة لبيراميدز

الدقيقة 45+10: فرصة ضائعة من الأهلي

نهاية الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما

أخبار ذات علاقة تخدير.. هل نصب بيراميدز فخا للأهلي السعودي؟

أحداث الشوط الثاني

الدقيقة 49: كرة عرضية خطيرة من بيراميدز

الدقيقة 59: محاولة غير مكتملة للأهلي

الدقيقة 65: هدف ملغي لصالح بيراميدز

اعتراضات يورتشيتش على هدف بيراميدز الملغي

الدقيقة 66: فرصة محققة تضيع على الأهلي

خروج ميلوت وبكاء دامس

الدقيقة 71: ماييلي يحرز هدفا ثانيا لصالح بيراميدز

الدقيقة 75: ماييلي يحرز الهدف الثالث لصالح بيراميدز

الدقيقة 85: فرصة ضائعة من بيراميدز

نهاية اللقاء بفوز بيراميدز 3/1