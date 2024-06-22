مبابي يثور على ديشامب وسيناريو إنريكي يظهر من جديد (فيديو وصور)

أبدى النجم الفرنسي كيليان مبابي موجة غضب شديدة على مدربه ديدييه ديشامب خلال مباراة فرنسا وهولندا التي دارت مساء الجمعة لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا 2024.

وتعادلت فرنسا وهولندا دون أهداف في المباراة الثانية لكل من المنتخبين في المجموعة الرابعة ولم يضمن أي من الفريقين حتى الآن التأهل إلى دور الستة عشر.

وتمتلك فرنسا وهولندا أربع نقاط لكل منهما في صدارة المجموعة، مقابل ثلاث نقاط للنمسا، فيما لا تملك بولندا أي نقاط.

واستقر رأي المدرب الفرنسي ديشامب على عدم المجازفة بتشريك كيليان مبابي أساسيا بعد إصابته بكسر في الأنف خلال المباراة السابقة أمام النمسا، لكن الجميع كان شبه متأكد من أن مدرب الديكة سيمنح قائده بضع دقائق للمشاركة بعد أن ظهر في الحركات الإحمائية وهو غاضب من عدم الدفع به أساسيا.