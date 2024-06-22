مبابي يثور على ديشامب وسيناريو إنريكي يظهر من جديد (فيديو وصور)
أبدى النجم الفرنسي كيليان مبابي موجة غضب شديدة على مدربه ديدييه ديشامب خلال مباراة فرنسا وهولندا التي دارت مساء الجمعة لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا 2024.
وتعادلت فرنسا وهولندا دون أهداف في المباراة الثانية لكل من المنتخبين في المجموعة الرابعة ولم يضمن أي من الفريقين حتى الآن التأهل إلى دور الستة عشر.
وتمتلك فرنسا وهولندا أربع نقاط لكل منهما في صدارة المجموعة، مقابل ثلاث نقاط للنمسا، فيما لا تملك بولندا أي نقاط.
واستقر رأي المدرب الفرنسي ديشامب على عدم المجازفة بتشريك كيليان مبابي أساسيا بعد إصابته بكسر في الأنف خلال المباراة السابقة أمام النمسا، لكن الجميع كان شبه متأكد من أن مدرب الديكة سيمنح قائده بضع دقائق للمشاركة بعد أن ظهر في الحركات الإحمائية وهو غاضب من عدم الدفع به أساسيا.
وفي الدقيقة 89 ثار مبابي على مقاعد بدلاء فرنسا في وجه مدربه بسبب عدم الدفع به طيلة المباراة بعد أن كانت بوادر غضبه بادية حتى أثناء المباراة من خلال بقائه صامتا على دكة البدلاء.
وأظهر مقطع فيديو مبابي وهو يتفوه ببعض العبارات التي كانت تظهر غضبا شديدا من النجم المقبل لريال مدريد على كامل أعضاء الجهاز الفني وفي مقدمتهم ديشامب.
وأعادت حاثة موجة الغضب العارم لمبابي إلى الذاكرة الخلافات الحادة بين هداف فرنسا ومدربه في باريس سان جيرمان لويس إنريكي خلال أشهر مارس وأبريل من العام الجاري مع اقتراب رحيله عن النادي.
وفي غياب مبابي، قاد تشكيلة فرنسا أنطوان غريزمان، فيما أقحم ديشامب كلا من اوليفييه جيرو وكينغسلاي كومان في الشوط الثاني بينما اكتفى بتغييرين اثنين فقط دون أن يمنح مبابي أية دقيقة.
يشار إلى أن قرار عدم الدفع بكيليان مبابي أساسيا تم اتخاذه في آخر الدقائق قبل الإعلان عن التشكيلة الأساسية، بعد أن فحص طبيب منتخب الديكة الواقي على أنف اللاعب لبيان مدى ملاءمته.