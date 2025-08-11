مانشستر سيتي يمهد الطريق لضم نجم ريال مدريد

دخل مانشستر سيتي على خط الأندية الساعية للتعاقد مع البرازيلي رودريغو غوس لاعب ريال مدريد، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله بعد تراجع دوره مع المدرب تشابي ألونسو.

منذ نهاية الموسم الماضي وغيابه اللافت عن بطولة كأس العالم للأندية، بدا أن فرصه في الحصول على دور أكبر بالموسم الجديد محدودة، ما جعل خيار الرحيل مطروحًا بقوة منذ بداية الصيف.

وقالت صحيفة "ماركا" إن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي منح الضوء الأخضر لرحيل جاك غريليش إلى إيفرتون مقابل أكثر من 50 مليون يورو، وسافينيو الذي يقترب من الانتقال لتوتنهام بالقيمة نفسها تقريبًا، إضافة إلى الشاب جيمس ماكاتي المنتقل إلى نوتنغهام فورست مقابل أكثر من 20 مليون يورو.

وأشارت إلى أن هذه الصفقات تترك فراغًا هجوميًا مثاليًا أمام غوارديولا لتحقيق حلم قديم بضم رودريغو.

سيتي "خيار مُغرٍ"

وحتى الآن، لم تبدأ اتصالات رسمية بين الناديين، لكن سيتي يعد خيارًا مغريًا للاعب البرازيلي الذي لم يعلق علنًا على مستقبله.

وقالت الصحيفة: "مانشستر سيتي يضمن له المنافسة على لقب الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وهو ما يبحث عنه أي لاعب من طراز النخبة".

ولم تحدد إدارة ريال مدريد سعر بيع اللاعب، لكن بالنظر إلى الأرقام الضخمة التي تدفعها الأندية الإنجليزية فإن الصفقة لن تكون منخفضة القيمة.

خلال الصيف، تعددت العروض المحتملة لرودريغو دون أن تصل إلى مراحل حاسمة، حيث كان آرسنال أول المهتمين، لكنه اتجه في النهاية للتعاقد مع جيوكيريس.

ويركز ليفربول الآن على التعاقد مع إيزاك حتى اللحظة الأخيرة، وتشيلسي لم يقم بأي تحرك جاد.

كذلك تم طرح اسم اللاعب في باريس سان جيرمان حال رحيل باركولا، وبايرن ميونخ الذي باع كومان للدوري السعودي.

ولكن الآن، يظهر مانشستر سيتي بميزانية ضخمة ومساحة متاحة في قائمته، وغوارديولا يظل من أشد المؤيدين للتعاقد مع رودريغو، وفق تقرير الصحيفة الإسبانية.