هذا مؤلم.. لقطة بين كريستيانو رونالدو وماني تفجر تفاعلا واسعا (فيديو)

في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، أظهر كريستيانو رونالدو جانبًا من تواضعه اللافت بعدما قرر التنازل عن تنفيذ ركلة جزاء لمصلحة زميله ساديو ماني، في المباراة الودية التي جمعت النصر بريو آفي البرتغالي.

وشهدت المباراة سيطرة كاملة من جانب النصر الذي حقق فوزًا عريضًا بنتيجة 4-0، بفضل ثلاثية من توقيع رونالدو، بالإضافة إلى هدف لمحمد سيماكان.

وفي الدقيقة 61، حصل النصر على ركلة جزاء كانت كفيلة بمنح الفريق الهدف الثالث، لكن المفاجأة كانت في قرار كريستيانو رونالدو.

فبدلًا من تنفيذ الركلة بنفسه، سلّم رونالدو الكرة إلى زميله ساديو ماني، في محاولة واضحة لرفع معنويات اللاعب السنغالي.

لكن ماني أهدر الركلة بطريقة غريبة وسددها بسهولة في يد حارس ريو آفي، تشيزاري ميشستا، وسط ذهول الجماهير.

وبعد دقائق قليلة، عوّض رونالدو الفرصة الضائعة وسجل الهدف الثالث بضربة رأسية.

الجماهير تفاعلت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مع اللقطة، وكتب أحد المشجعين: رونالدو منح ماني الركلة ليرفع من ثقته، لكن ماني سددها وكأنها تمرين لحارس المرمى… يا لها من إضاعة كاملة!.

وغرد آخر: لاعب يفتقد للثقة في السعودية؟ هذا غير معقول! وأضاف مشجع ثالث: رونالدو هو أكثر لاعب متواضع في التاريخ.

وكتب آخر: يا رجل، هذا مؤلم! تمنحه فرصة ليستعيد ثقته، ثم تنقلب عليه؟ ماني يشعر بشيء ما الآن. على الأرجح، رونالدو لن يمنحه فرصة أخرى قريبًا.

يُذكر أن ماني خاض 47 مباراة مع النصر في الموسم الماضي سجل خلالها 18 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة.

ورغم أرقامه الجيدة، تم استبعاد ماني فجأة من قائمة السنغال التي واجهت منتخب إنجلترا في لقاء ودي بعد نهاية الموسم في يونيو الماضي.

وعن سبب غيابه، أوضح مدرب السنغال باب تيياو أن القرار شخصي من اللاعب نفسه، وقال: إنه قرار شخصي يخصه وحده، وأنا أحترمه كمدرب.

وكان ماني قد تعرض لانتقادات سابقة بعد تعادل السنغال مع السودان وفوزها على توغو في تصفيات كأس العالم خلال شهر مارس الماضي.