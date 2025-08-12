عودة بلايلي.. الكنزاري يوقف تمارين الترجي التونسي للحديث مع الجماهير الغاضبة

سجّلت تدريبات الترجي التونسي أمس الاثنين استعدادا للجولة الثانية من منافسات دوري المحترفين عودة النجم الجزائري يوسف بلايلي الذي أثار زوبعة قوية طوال الأسبوع الماضي في أوساط النادي.

ولم يشارك بلايلي في مباراة الترجي ومستقبل قابس التي استهل فيها الفريق الأحمر والأصفر حملة الدفاع عن لقبه، وذلك بعد احتجاجه على العقوبة التي فرضها النادي في حقه لعودته إلى التدريبات بشكل متأخر عن بقية اللاعبين أثناء المعسكر المغلق للموسم الجديد.

وكانت "إرم نيوز" أشارت إلى أن بلايلي أبدى غضبه من العقوبة المالية التي تم توقيعها عليه بخصم جزء من مرتبه قبل أن يقاطع التدريبات بعد مشادة مع ماهر الكنزاري في تدريبات الخميس الماضي.

ونشر الترجي التونسي بيانا على حسابه بمنصات التواصل يوم السبت الماضي عرّج خلاله على دوافع غياب نجمه الأول عن مواجهة مستقبل قابس والتي تعود إلى إصابة خفيفة تم خلالها اتخاذ قرار من الجهاز الفني بمنحة راحة خاطفة.

وظهر يوسف بلايلي في تدريبات الترجي مساء أمس الاثنين في بداية استعدادات الفريق لمواجهة الاتحاد المنستيري يوم الجمعة المقبل في ملعب رادس الأولمبي.

وجاءت عودة بلايلي بعد تدخل أطراف داخل الترجي لطي صفحة الخلاف الأخير، خصوصا أن الفريق ظهر بأداء متواضع في مواجهة السبت الماضي أمام مستقبل قابس.

وقالت مصادر خاصة لـ" إرم نيوز" إن يوسف بلايلي طوى صفحة الخلاف مع مسؤولي النادي والمدرب ماهر الكنزاري، وسيكون ضمن خيارات الأخير في مواجهة الاتحاد المنستيري لكن ذلك لم يمنع بعض الأحباء الغاضبين من توجيه انتقادات لاذعة ضده في تدريبات أمس.

وانفجر بعض مشجعي الترجي التونسي غضبا على اللاعبين التدريبات التي جرت مساء الاثنين والتي دارت في أجواء متوترة دفعت بالمدرب ماهر الكنزاري الى إيقافها لبضع دقائق من أجل الحديث مع الجماهير الساخطة وتوضيح موقفه من الخيارات الأخيرة في مباراة الجولة الأولى.

وأجاب الكنزاري عن تساؤلات مشجعي فريقه خصوصا حول الأداء المخيب للآمال في المباريات الأخيرة الودية والرسمية وحول التعاقدات القادمة، بجانب الحديث عن وضعية اللاعبين المعاقبين ومن بينهم يوسف بلايلي ويان ساس ورودريغو رودريغيز.

وبعد التعادل دون أهداف في الجولة الافتتاحية للدوري أمام مستقبل قابس، يستضيف الترجي التونسي فريق الاتحاد المنستيري يوم الجمعة القادم في الجولة الثانية في مباراة سيبحث فيها الفريقان عن أول فوز في الموسم الجديد.